Qué son los estándares ESG y por qué hoy definen inversiones en minería y energía

En provincias con potencial minero, como Mendoza, el estándar ESG puede ser clave para compatibilizar desarrollo productivo con aceptación social.

Durante años, hablar de sustentabilidad en el mundo empresarial fue casi un ejercicio de imagen: reportes llamativos, campañas institucionales y compromisos generales difíciles de verificar. Sin embargo, ese enfoque empezó a quedar atrás. Hoy, los estándares ESG —por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance— se consolidan como un sistema cada vez más exigente para medir cómo una empresa gestiona su impacto , sobre todo en industrias como la minería, hidrocarburos y energía , sus riesgos y su forma de tomar decisiones.

Lejos de ser una moda pasajera, ESG se convirtió en un lenguaje común entre empresas, inversores, bancos y reguladores. Y su relevancia crece especialmente en industrias intensivas como la minería, donde la relación con el ambiente y las comunidades es determinante para operar.

Mendoza y un sistema restrictivo para la minería que no se aplica a otras actividades

La Expo Minera San Juan 2026 dejó una señal clara: el cobre redefine la minería y abre una nueva etapa

La sigla ESG resume tres pilares que estructuran la evaluación de una empresa:

Ambiental (E) : incluye todo lo relacionado con el impacto sobre el entorno. Desde emisiones de gases de efecto invernadero hasta consumo de agua, gestión de residuos, biodiversidad y eficiencia energética.

Social (S): abarca la relación con las personas. Aquí entran temas como condiciones laborales, salud y seguridad, derechos humanos, diversidad, vínculo con comunidades y cadena de proveedores.

proyecto minero San Jorge cobre Lejos de ser una tendencia pasajera, ESG se consolida como un nuevo estándar de funcionamiento para las empresas.

Gobernanza (G): refiere a cómo se toman las decisiones dentro de la organización. Incluye la estructura del directorio, los controles internos, la transparencia, la ética empresarial y la prevención de la corrupción.

Entender ESG implica comprender que ninguna de estas dimensiones funciona de manera aislada. Una empresa puede tener buenos indicadores ambientales, pero fallar en seguridad laboral o en transparencia. Y en muchos casos, los mayores problemas no aparecen por contaminación visible, sino por decisiones opacas o controles débiles.

De la reputación a la gestión: el cambio de paradigma

Uno de los cambios más importantes que introdujo ESG es que estos temas dejaron de ser “accesorios”. Ya no forman parte sólo de la comunicación institucional, sino que pasaron al centro de la gestión empresarial.

Hoy, cuestiones como el uso del agua, la relación con comunidades o la transparencia financiera tienen impacto directo en:

El acceso al financiamiento

La evaluación de inversores

Las condiciones de seguros

La regulación estatal

La reputación pública

En este contexto, ESG funciona como una herramienta para transformar declaraciones en datos medibles. Es decir, obliga a las empresas a demostrar con indicadores concretos cómo gestionan sus riesgos y oportunidades vinculados con la sostenibilidad.

Qué estándares se utilizan para medir ESG

Para evitar que ESG quede en el terreno de lo subjetivo, se desarrollaron distintos marcos internacionales que buscan ordenar la información y hacerla comparable.

Entre los principales se destacan:

IFRS Foundation / International Sustainability Standards Board (ISSB) : creó las normas IFRS S1 e IFRS S2, que establecen cómo reportar riesgos y oportunidades de sostenibilidad, especialmente en relación con el cambio climático.

: creó las normas que establecen cómo reportar riesgos y oportunidades de sostenibilidad, especialmente en relación con el cambio climático. Global Reporting Initiative (GRI) : se enfoca en reportar el impacto de las empresas sobre la economía, el ambiente y la sociedad.

: se enfoca en Principles for Responsible Investment (PRI) : promueve que los inversores integren factores ESG en sus decisiones.

: promueve que los integren factores ESG en sus decisiones. Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE): trabaja en estándares de conducta empresaria responsable y debida diligencia.

Cada uno de estos marcos mira el problema desde un ángulo distinto. Algunos priorizan la información útil para inversores, mientras que otros ponen el foco en los impactos sociales y ambientales. La tendencia global es que ambos enfoques se complementen.

ESG en minería: por qué es especialmente relevante

En sectores como la minería, ESG tiene un peso particular. No se trata sólo de una cuestión técnica, sino también social y política.

La actividad minera está expuesta a tres factores críticos:

Impacto ambiental directo : uso intensivo de agua, energía, gestión de residuos y emisiones.

: uso intensivo de agua, energía, gestión de residuos y emisiones. Relación con comunidades : proyectos ubicados en territorios sensibles, con necesidad de diálogo y acuerdos.

: proyectos ubicados en territorios sensibles, con necesidad de diálogo y acuerdos. Alta exposición reputacional: conflictos sociales o ambientales pueden frenar proyectos millonarios.

En este contexto, ESG funciona como una especie de “licencia para operar ampliada”. No reemplaza la normativa legal, pero agrega una capa de exigencia vinculada a la transparencia y la confianza.

PSJ Cobre mendocino audiencia publica dia 5 El ESG introduce una exigencia cada vez más clara: que las empresas puedan mostrar, con información concreta, cómo gestionan su impacto y su forma de operar. Gobierno de Mendoza

Por ejemplo, una empresa minera puede cumplir con la ley, pero si no gestiona adecuadamente su relación con la comunidad o no comunica sus impactos, puede enfrentar resistencia social que termine afectando su viabilidad.

Cuando ESG se vuelve marketing

Uno de los principales desafíos actuales es evitar el uso superficial de ESG. El término más conocido es greenwashing, que describe la práctica de exagerar o maquillar credenciales ambientales. Pero el problema no se limita a lo ambiental.

También existen:

Social washing : discursos sobre impacto social sin cambios reales

: discursos sobre impacto social sin cambios reales Governance washing: promesas de transparencia que no se reflejan en la práctica

Cuando esto ocurre, ESG no sólo pierde valor, sino que puede generar el efecto contrario: deteriorar la confianza de inversores, clientes y comunidades. Por eso, la tendencia global es avanzar hacia sistemAs de reporte más estrictos, con datos verificables y auditorías independientes.

ESG y financiamiento: la nueva vara del mercado

Uno de los motores más fuertes detrás del crecimiento de ESG es el sistema financiero.

Hoy, bancos e inversores utilizan estos criterios para evaluar:

Riesgos de largo plazo

Estabilidad de los proyectos

Capacidad de adaptación a regulaciones futuras

Reputación y conflictos potenciales

En muchos casos, una mala performance ESG puede traducirse en mayores costos de financiamiento o directamente en la imposibilidad de acceder a capital.

Esto explica por qué sectores como la minería, la energía o la infraestructura están incorporando cada vez más estos estándares en su gestión.

El debate en Argentina: desarrollo vs. sostenibilidad

En el contexto local, ESG aparece muchas veces asociado a un debate recurrente: producción versus ambiente.

Sin embargo, la lógica de estos estándares apunta en otra dirección. No buscan frenar la actividad económica, sino elevar su nivel de profesionalización.

En ese sentido, ESG puede funcionar como una herramienta para:

Mejorar la calidad institucional de los proyectos

Aumentar la transparencia

Reducir conflictos sociales

Atraer inversiones de largo plazo

Especialmente en provincias con potencial minero, como Mendoza, este enfoque puede ser clave para compatibilizar desarrollo productivo con aceptación social.

Más allá del ambiente: la importancia de lo social y la gobernanza

Uno de los errores más comunes es pensar que ESG se reduce a lo ambiental. Si bien el impacto ecológico es central, en muchos casos los mayores riesgos están en las otras dos dimensiones.

Por ejemplo:

Falta de diálogo con comunidades puede frenar proyectos

Problemas laborales pueden generar conflictos internos

Mala gobernanza puede derivar en escándalos financieros

En este sentido, la “G” —gobernanza— suele ser la menos visible, pero muchas veces la más determinante. En ese escenario, ya no alcanza con decir “somos sostenibles”.

La clave pasa por poder demostrarlo. Y en ese camino, los estándares ESG funcionan como un sistema que obliga a las organizaciones a hacer visible lo que antes quedaba oculto en su gestión interna.

Para algunas empresas, será una oportunidad para consolidarse. Para otras, un desafío que exigirá cambios profundos.