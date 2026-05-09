9 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

La víctima falleció tras el fuerte impacto contra un vehículo en calle Regalado Olguín. Cámaras de videovigilancia revelaron los momentos previos al hecho.

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Foto: gentileza
Por Sitio Andino Policiales

Una mujer murió este sábado por la tarde tras ser atropellada por un automóvil en Las Heras. El hecho ocurrió sobre calle Regalado Olguín y, según las primeras pericias policiales y registros de videovigilancia, la víctima se habría arrojado de manera voluntaria frente al vehículo.

Grave accidente en Las Heras: los detalles del hecho

El siniestro ocurrió cerca de las 17, cuando llamados al 911 alertaron sobre un accidente de tránsito entre un automóvil y una peatón en calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril.

Lee además
Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras
El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles en Las Heras.

El Zonda se cobró otra vida y estalló la polémica por el estado de los árboles

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la mujer tendida sobre el asfalto, inconsciente y con graves heridas, mientras que el vehículo permanecía detenido a pocos metros. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento.

De acuerdo con fuentes policiales, cámaras de videovigilancia registraron los instantes previos al impacto. En las imágenes se observa que el automóvil circulaba en dirección oeste por calle Olguín cuando la mujer, que se encontraba sobre la banquina norte, se habría arrojado delante del rodado.

Temas
Seguí leyendo

Fatal accidente por el viento Zonda: un motociclista murió aplastado por un árbol en Las Heras

Video: así capturaron a un prófugo con reconocimiento facial por primera vez en Mendoza

Allanamientos masivos en un barrio de Las Heras: los detalles

Circulaba alcoholizado de madrugada y el test lo delató: tenía más del triple permitido

Dramático relato de uno de los intoxicados por monóxido de carbono

Un médico de San Rafael advirtió sobre los certificados de vacunación falsos

Escándalo en Las Heras: allanaron un centro de salud por certificados de vacunación truchos

Dramático caso de monóxido de carbono en Las Heras: 4 internados

LO QUE SE LEE AHORA
Fatal accidente en Maipú: murió una mujer tras ser atropellada

El trágico accidente ocurrido en Maipú que terminó con una víctima fatal

Las Más Leídas

La dirigencia oficialista se juntó en Alvear en la previa de la Fiesta de la Ganadería.

Paella radical en Alvear: el aplausómetro, la apuesta de los $500 millones, los ausentes y los "ajenos"

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina.

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina

Fatal accidente en Maipú: murió una mujer tras ser atropellada

El trágico accidente ocurrido en Maipú que terminó con una víctima fatal

Edición 45º de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026.

Costillares, política y turismo: este sábado se vive el gran almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 9 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 9 de mayo