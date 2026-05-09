Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió Foto: gentileza

Por Sitio Andino Policiales







Una mujer murió este sábado por la tarde tras ser atropellada por un automóvil en Las Heras. El hecho ocurrió sobre calle Regalado Olguín y, según las primeras pericias policiales y registros de videovigilancia, la víctima se habría arrojado de manera voluntaria frente al vehículo.

Grave accidente en Las Heras: los detalles del hecho El siniestro ocurrió cerca de las 17, cuando llamados al 911 alertaron sobre un accidente de tránsito entre un automóvil y una peatón en calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril.

Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la mujer tendida sobre el asfalto, inconsciente y con graves heridas, mientras que el vehículo permanecía detenido a pocos metros. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento.

De acuerdo con fuentes policiales, cámaras de videovigilancia registraron los instantes previos al impacto. En las imágenes se observa que el automóvil circulaba en dirección oeste por calle Olguín cuando la mujer, que se encontraba sobre la banquina norte, se habría arrojado delante del rodado.