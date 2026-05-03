3 de mayo de 2026
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Las Heras

Las Heras: conducía alcoholizado, lo detuvieron en un control y enfrenta una dura sanción

Un conductor fue detenido durante un operativo en Las Heras tras arrojar alcoholemia positiva. El test reveló que superó ampliamente el límite permitido.

Control policial en Las Heras: alcoholemia positiva y secuestro de motocicleta.

Control policial en Las Heras: alcoholemia positiva y secuestro de motocicleta.

 Por Celeste Funes

En el marco de operativos de seguridad vial en Mendoza, un conductor fue interceptado en Las Heras y dio un elevado positivo en el test de alcoholemia. El procedimiento se realizó durante la madrugada y derivó en el secuestro del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 02.20, cuando efectivos realizaban controles en la vía pública con apoyo del Grupo de Unidad Motorizada (GUM). En ese contexto, detuvieron la marcha de una motocicleta Mondial 110 cc. que circulaba por calle Juan José Paso al 2.299.

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Al conductor, identificado como C. B. (29), se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó un resultado de 1.81 gramos por litro, muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del rodado y al traslado del infractor a la dependencia policial, donde quedó a disposición del proceso contravencional bajo la Ley 9099. El operativo se enmarca en los controles que buscan reducir los casos de conducción bajo los efectos del alcohol en la provincia.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las autoridades procedieron a labrar actuaciones al conductor por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol y prevé multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

En la provincia de Mendoza, las faltas gravísimas tienen montos que oscilan entre los $375.000 y los $500.000. Para quienes cometan más de una infracción al mismo tiempo, el concurso de faltas puede disparar el monto final hasta los $750.000 según la normativa provincial vigente.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.

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