Las Heras: conducía alcoholizado, lo detuvieron en un control y enfrenta una dura sanción

En el marco de operativos de seguridad vial en Mendoza , un conductor fue interceptado en Las Heras y dio un elevado positivo en el test de alcoholemia . El procedimiento se realizó durante la madrugada y derivó en el secuestro del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 02.20 , cuando efectivos realizaban controles en la vía pública con apoyo del Grupo de Unidad Motorizada (GUM) . En ese contexto, detuvieron la marcha de una motocicleta Mondial 110 cc. que circulaba por calle Juan José Paso al 2.299 .

Al conductor, identificado como C. B. (29) , se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre , el cual arrojó un resultado de 1.81 gramos por litro , muy por encima del límite permitido.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del rodado y al traslado del infractor a la dependencia policial, donde quedó a disposición del proceso contravencional bajo la Ley 9099 . El operativo se enmarca en los controles que buscan reducir los casos de conducción bajo los efectos del alcohol en la provincia.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las autoridades procedieron a labrar actuaciones al conductor por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol y prevé multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

En la provincia de Mendoza, las faltas gravísimas tienen montos que oscilan entre los $375.000 y los $500.000. Para quienes cometan más de una infracción al mismo tiempo, el concurso de faltas puede disparar el monto final hasta los $750.000 según la normativa provincial vigente.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.