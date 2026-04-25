Violento choque entre motos en Las Heras dejó dos jóvenes en grave estado

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, alrededor de las 23:45, dos motocicletas protagonizaron un violento accidente vial. El siniestro ocurrió en la intersección de calle Salvador Civit y Liniers, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles.

Cómo ocurrió el violento choque entre motos en Las Heras Según fuentes oficiales, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por F. A. E., de 22 años, que circulaba por calle Emilio Civit de norte a sur, y a una Zanella 110 cc, al mando de A. S. B., de 21 años, que avanzaba por Liniers de oeste a este. Ambas colisionaron en la intersección de esas arterias.

Como consecuencia del impacto, los dos conductores sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital Central. En tanto, el acompañante presentó lesiones moderadas y fue derivado a la Clínica Santa María.

En la causa, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras.