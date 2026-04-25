25 de abril de 2026
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Las Heras

Violento choque entre motos en Las Heras dejó dos jóvenes en grave estado

Dos motos chocaron violentamente en Las Heras cerca de la medianoche del viernes. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Violento choque entre motos en Las Heras dejó dos jóvenes en grave estado

Violento choque entre motos en Las Heras dejó dos jóvenes en grave estado

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, alrededor de las 23:45, dos motocicletas protagonizaron un violento accidente vial. El siniestro ocurrió en la intersección de calle Salvador Civit y Liniers, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles.

Cómo ocurrió el violento choque entre motos en Las Heras

Según fuentes oficiales, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por F. A. E., de 22 años, que circulaba por calle Emilio Civit de norte a sur, y a una Zanella 110 cc, al mando de A. S. B., de 21 años, que avanzaba por Liniers de oeste a este. Ambas colisionaron en la intersección de esas arterias.

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Como consecuencia del impacto, los dos conductores sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados al Hospital Central. En tanto, el acompañante presentó lesiones moderadas y fue derivado a la Clínica Santa María.

En la causa, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras.

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