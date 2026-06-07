Las Heras reglamentó el registro de cámaras particulares para fortalecer la seguridad

El Municipio de Las Heras reglamentó el Registro Voluntario y Confidencial de Cámaras de Videovigilancia Privadas , una herramienta destinada a fortalecer la prevención del delito y facilitar el acceso a imágenes que puedan resultar de utilidad en investigaciones policiales o judiciales.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° DECM-645-2026 , firmado por el intendente Francisco Lo Presti , dando cumplimiento a la Ordenanza N° 35/25 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.

La iniciativa busca identificar cámaras particulares ubicadas en viviendas, comercios o inmuebles que registren imágenes de la vía pública o espacios de acceso común.

Desde el municipio aclararon que la inscripción será voluntaria, gratuita y confidencial , y que no implica ningún tipo de monitoreo en tiempo real ni acceso permanente a las grabaciones.

El objetivo es que, ante un hecho delictivo o una emergencia, las fuerzas de seguridad o la Justicia puedan conocer rápidamente la existencia de cámaras cercanas que eventualmente puedan aportar pruebas para esclarecer lo sucedido.

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Lo Presti destacó el trabajo conjunto con los vecinos

El intendente Francisco Lo Presti aseguró que la medida representa un avance importante en materia de seguridad ciudadana. "Este registro representa un avance fundamental porque consolida un esquema de trabajo conjunto entre el Municipio, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y los propios vecinos", expresó.

Además, destacó que la iniciativa permite incorporar la tecnología instalada por la comunidad como una herramienta complementaria para la prevención y el esclarecimiento de delitos.

"Agradecemos profundamente el compromiso de los lasherinos que deciden involucrarse aportando sus cámaras de vigilancia. No estamos invadiendo la privacidad de nadie, sino generando herramientas que permitan actuar con mayor rapidez cuando una investigación lo requiera", afirmó.

Garantías de confidencialidad y protección de datos

El decreto establece que la Dirección de Prevención y Relaciones con la Comunidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, será la autoridad encargada de administrar el registro.

Asimismo, la normativa garantiza la protección de toda la información aportada por los vecinos en cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales.

La información tendrá carácter confidencial y contará con mecanismos de acceso restringido, trazabilidad de consultas y sistemas de seguridad informática destinados a resguardar los datos.

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Qué información deberán aportar los vecinos de Las Heras

Los titulares de inmuebles que cuenten con cámaras orientadas hacia la vía pública podrán registrarse informando:

Nombre completo o razón social.

DNI o CUIT.

Domicilio del inmueble.

Cantidad aproximada de cámaras.

Ubicación y orientación de los dispositivos.

Horarios de funcionamiento.

Datos de contacto.

Información sobre el sistema de almacenamiento de imágenes.

Toda la documentación presentada tendrá carácter de Declaración Jurada.

Campañas de difusión para promover la adhesión

Como parte de la implementación del programa, el municipio desarrollará campañas informativas para dar a conocer el funcionamiento del registro, sus beneficios y las garantías de privacidad previstas en la normativa.

Desde la comuna destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad ciudadana basada en la participación comunitaria y el uso responsable de la tecnología para fortalecer la prevención del delito.

Con esta herramienta, Las Heras busca consolidar un modelo de trabajo colaborativo entre vecinos, municipio, fuerzas de seguridad y Justicia, apostando a una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de inseguridad.