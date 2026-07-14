Las Heras lanza actividades gratuitas para promover el bienestar animal

El Municipio de Las Heras , a través del Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal ( SIMBA ), pondrá en marcha durante junio una nueva propuesta destinada a promover la adopción responsable, el bienestar animal y la participación comunitaria .

Las actividades se realizarán todos los sábados del mes en el Parque de la Familia e incluirán jornadas de adopción, vacunación antirrábica y caminatas recreativas junto a animales de compañía.

Una de las propuestas será Adoptá Amor , una jornada organizada junto con la asociación MOPROA para acercar a los vecinos perros y gatos que se encuentran en búsqueda de una familia.

Durante cada encuentro, las personas interesadas podrán conocer a los animales disponibles para adopción y recibir asesoramiento sobre cuidados, responsabilidades y tenencia responsable .

Además, funcionará un stand de vacunación antirrábica y se recibirán donaciones destinadas a los animales rescatados. Los vecinos podrán colaborar con alimentos, mantas, cuchas, juguetes y diferentes elementos de abrigo.

Caminatas junto a animales de compañía

La segunda actividad será Huellitas en Movimiento, una caminata recreativa que se incorporará al programa Bienestar en Movimiento.

La propuesta tiene como objetivo fomentar hábitos saludables, promover la actividad física y fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía mediante un encuentro al aire libre.

Días y horarios de las actividades en Las Heras

Las jornadas se desarrollarán todos los sábados de junio en el Parque de la Familia. La caminata recreativa se realizará de 11.00 a 12.00 horas, mientras que el espacio de adopción, vacunación y recepción de donaciones funcionará de 11.00 a 13.00 horas.

Desde SIMBA destacaron que estas acciones buscan generar espacios de encuentro, concientización y participación para fortalecer el compromiso de la comunidad con el bienestar y el cuidado responsable de los animales.