Dos detenidos en Las Heras tras una persecución: recuperaron una camioneta robada

Dos sospechosos fueron detenidos en Las Heras luego de una fallida fuga . La investigación permitió recuperar un vehículo robado -Volkswagen T-Cross- y secuestrar distintos elementos de interés para la causa.

El operativo fue realizado por personal de la División Robos y Hurtos, con apoyo de la División Sustracción de Automotores, en el marco de una investigación.

Según la pesquisa, los sospechosos se movilizaban en la camioneta utilizando chapas patentes sustraídas . Cuando advirtieron la presencia policial abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

La fuga duró poco. Ambos fueron alcanzados y aprehendidos por los efectivos que participaban del procedimiento.

La Volkswagen T-Cross tenía pedido de secuestro desde el 16 de junio, luego de haber sido robada.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que la Volkswagen T-Cross tenía pedido de secuestro desde el 16 de junio, luego de haber sido robada en Ciudad. Además, presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio y circulaba con patentes denunciadas como robadas en Guaymallén.

Qué encontraron durante el procedimiento

Durante las requisas, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, guantes, una linterna, herramientas que serían utilizadas para cometer delitos contra la propiedad, dos dispositivos con apariencia de inhibidores de señal, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Además, entre las pertenencias de uno de los detenidos recuperaron un reloj que había sido denunciado como robado en el hecho que dio origen a la causa.

Los dos sospechosos quedaron detenidos por disposición de la autoridad judicial interviniente.