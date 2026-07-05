5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Femicidio

Imputaron por femicidio al detenido por el crimen de Paula Espinoza en Las Heras

El principal sospechoso del crimen de la docente de Las Heras quedó formalmente imputado. Permanecerá alojado en la Penitenciaría mientras avanza la investigación.

Tras entregarse, el sospechoso recibió la imputación de femicidio por el crimen de Paula.

Tras entregarse, el sospechoso recibió la imputación de femicidio por el crimen de Paula.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La investigación por el femicidio de Paula Espinoza, la joven de 24 años asesinada en una vivienda de Las Heras, sumó un nuevo avance judicial. El Ministerio Público Fiscal informó que fue imputado el principal sospechoso del crimen, quien permanecerá detenido mientras continúa la investigación.

Según el comunicado oficial, el fiscal de Instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal en jefe de la Unidad Fiscal, Fernando Guzzo, imputó a Samuel Andrés Capellán, de 31 años, por el delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género.

Desde la Fiscalía también se confirmó que el acusado permanecerá alojado en la Penitenciaría Provincial, mientras avanzan las medidas de prueba para esclarecer por completo las circunstancias del hecho.

Femicidio en Las Heras: el caso de Paula Espinoza

El crimen salió a la luz durante la tarde del viernes, cuando la madre de Paula Espinoza ingresó a la vivienda familiar del barrio Nuestra Señora de Lourdes y encontró a la joven gravemente herida. De inmediato dio aviso al 911, lo que motivó un amplio operativo policial y sanitario.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Mendoza y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento de la docente de 24 años. Este domingo policise confirmó que los resultados de la necropsia determinaron que la causa de muerte de la joven fueron heridas de arma blanca en el cuello y el pecho, lesiones que resultaron fatales.

Tras el hallazgo, la Justicia activó el protocolo de investigación por femicidio y ordenó las pericias de Policía Científica en la escena del crimen. En paralelo, comenzó la búsqueda de la pareja de la víctima, quien desde un primer momento fue señalado como el principal sospechoso.

La investigación dio un giro durante la madrugada del sábado, cuando Samuel Andrés Capellán se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 53 de Uspallata, cerca de las 5.45. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde quedó detenido a disposición de la Justicia hasta que este domingo se formalizó su imputación por el delito de femicidio.

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