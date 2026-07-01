1 de julio de 2026
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Sitio Andino
Prisión preventiva

Dictaron la prisión preventiva para David Demaldé, el acusado del asesinato de su madre en Junín

La medida fue dispuesta durante una audiencia de dos horas en el Polo Judicial de Mendoza. Demaldé está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

David Demaldé, acusado del crimen de su madre en Junín. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

David Demaldé, acusado del crimen de su madre en Junín.

     

 Por Carla Canizzaro

La Justicia de Mendoza dictó este jueves la prisión preventiva para David Enrique Demaldé Gutiérrez, de 46 años, quien está acusado del asesinato de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, ocurrido el 18 de mayo en el departamento de Junín. La resolución fue adoptada durante una audiencia realizada en la Sala 5 del Polo Judicial, encabezada por el juez Dal Dosso Fernández, con la intervención del fiscal Carlos Alberto Giuliani.

Demaldé Gutiérrez enfrenta una imputación por homicidio agravado por el vínculo, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal argentino, que contempla como única pena la prisión perpetua.

Con esta decisión, el acusado continuará privado de la libertad mientras avanza la investigación por el crimen que conmocionó al departamento de Junín

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Margarita Iris Gutiérrez fue asesinada el 18 de Mayo por su hijo, David Demaldé.

Margarita Iris Gutiérrez fue asesinada el 18 de Mayo por su hijo, David Demaldé.

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló elementos que vinculan al acusado en el lugar del hecho, como la ubicación de las cámaras de seguridad y la geolocalización que ubican al hijo de la víctima en el domicilio de Margarita. Además, las discusiones previas al crimen revelan la tensión que posiblemente existía entre ambos.

En la misma línea, hay ciertas cuestiones que complican más a Demaldé, ya que se supo que algunas pertenencias de la mujer habrían desaparecido. En el mismo sentido, la situación procesal de David se complicó en demasía luego de que tras una pericia física, los médicos detectaran algunas lesiones en su mano, compatibles con una "pelea o acto de defensa".

Además, casi al mismo tiempo apareció un testigo reservado que afirmó haber visto al sospechoso, un día antes del asesinato, regresando a su casa con la mano con sangre y ensangrentado. "Me dijo que había tenido un accidente", contó el testigo.

Los detalles del femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín

El femicidio de Margarita Iris Gutiérrez (72) ocurrió el 18 de mayo y generó conmoción en todo Junín, donde la víctima fue concejal y vivió toda su vida. Margarita fue hallada asesinada en su casa de calle Isaac Estrella de Junín, con casi todo el cuerpo incinerado.

Las pericias determinaron que Margarita habría sido rociada y luego prendida fuego. Tal es así que, desde la cintura hacia la cabeza, el cuerpo estaba en un estado de descomposición total. “Eso no es el típico comportamiento de un ladrón”, esbozó una alta fuente policial al respecto.

Entonces, con el objetivo de agilizar la investigación, la justicia les extrajo ADN a los tres hijos de la víctima, entre ellos un ex DT de Independiente Rivadavia y un conocido psicólogo que es perito del Poder Judicial.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia puso el foco en el entorno íntimo de la víctima. Incluso, los fiscales ordenaron extracción de ADN a los tres hijos de Margarita para cotejar rastros biológicos encontrados en la escena del crimen.

Cómo fue el allanamiento para detener al acusado del femicidio

David Enrique Demaldé (46), un psicólogo que trabajó de perito para el Poder Judicial, quedó aprehendido en el expediente que investiga el femicidio de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal hallada muerta y parcialmente incinerada en su vivienda de Junín.

Durante el allanamiento, los efectivos de investigaciones secuestraron una importante cantidad de cartuchos de distintos calibres, un cinturón porta cartuchos y una moto.

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La docente viv&iacute;a sola en la vivienda donde ocurri&oacute; el crimen.

La docente vivía sola en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Además, efectivos de Policía Científica incautaron prendas de vestir, borcegos y una campera símil cuero con manchas hemáticas, elementos que ahora serán sometidos a pericias. También se secuestró un router por parte de Delitos Tecnológicos.

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