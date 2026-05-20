Los detalles del femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: ¿A donde apunta la justicia?

Margarita Gutiérrez junto a sus tres hijos. La justicia sospecha que alguno de estos pudo participar del femicidio.

El femicidio de Margarita Iris Gutiérrez (72) conmueve a todo Junín, donde la víctima fue concejal y vivió toda su vida, siendo parte de una familia muy conocida en el departamento y que por estas horas hasta se transforma en sospechosa del brutal asesinato.

Margarita fue hallada asesinada este martes en su casa de calle Isaan Estrella de Junín , con casi todo el cuerpo incinerado, por lo que la justicia inició, de inmediato, el protocolo de femicidio.

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

En las últimas horas se confirmó que el cuerpo no presentaba ninguna herida de arma de fuego , por lo que se cree que la mujer fue asesinada a golpes o bien, asfixiada.

Y en ese sentido, la justicia puso la lupa en su entorno. Tal es así que, en las últimas horas, se extrajo ADN a los tres hijos de la víctima , para un futuro cotejo con rastros hallados en la escena.

Los detalles del femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín

Si bien los investigadores no descartan la hipótesis de un robo, las características del crimen hacen creer a los detectives que el asesino es alguien cercano a la víctima. Sobre todo por la saña que tuvo con el cuerpo.

Es que las pericias determinaron que Margarita habría sido rociado y luego prendido fuego. Tal es así que, desde la cintura hacia la cabeza, el cuerpo estaba en un estado de descomposición total. “Eso no es el típico comportamiento de un ladrón”, esbozó una alta fuente policial al respecto.

Margarita Gutierrez, homicidio junin Margarita Gutiérrez, la víctima del femicidio. Fue docente y concejal de Junín.

Entonces, con el objetivo de agilizar la investigación, este martes la justicia les extrajo ADN a los tres hijos de la víctima, entre ellos un ex DT de Independiente Rivadavia y un conocido psicólogo que es perito del Poder Judicial.

Si bien desde la justicia son cautos, fuentes policiales afirman que la lupa se puso en uno de los tres hijos, debido a que existiría una denuncia previa de la víctima por un supuesto caso de coacciones.

Cómo continúa la investigación por femicidio

Los sabuesos comenzarán este miércoles con una ronda de testimonios y también se espera por la llegada de varios informes solicitados por los fiscales que intervienen en la causa.

Además, la pericia clave será los estudios de anatomía patológica que confirmará la causa de muerte. Sin embargo, estos tardarán varios días.

Desde el entorno de la fiscalía afirmaron a este diario que por el momento no hay detenidos, aunque admitieron que “podría ser inminente” alguna aprehensión, sobre todo, por lo mencionado del cotejo de ADN.

Es que al parecer los peritos encontraron varios rastros en la escena por lo que hay esperanzas que esas pruebas científicas esclarezcan el crimen rápidamente.