20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Policía de Mendoza

Nuevo masivo secuestro de motos tras un operativo de la Policía de Mendoza

Nuevo exitoso operativo vial de la Policía de Mendoza, esta vez, en distintos puntos de Las Heras y Guaymallén.

Algunas de las motos secuestrada en los operativos de la Policía de Mendoza.&nbsp;

Algunas de las motos secuestrada en los operativos de la Policía de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza realizó un nuevo operativo de control vial, esta vez, en distintos puntos de Las Heras y Guaymallén, con foco en la fiscalización de motos de baja y alta cilindrada, dejando como resultado un nuevo secuestro masivo de motos, como así también una importante cantidad de actas por infracciones.

Los procedimientos estuvieron a cargo de distintos grupos de efectivos de la Delegación Vial de la Policía de Mendoza, que desplegó controles en sectores considerados estratégicos de ambos departamentos.

Lee además
La Policía realizó un importante procedimiento gracias a los detectores de patentes. 

Tunuyán: encontraron un galpón repleto de autos robados

Parte del secuestro durante el procedimiento en Guaymallén.

Importante secuestro de droga y dinero en Guaymallén
Secuestro de motos en operativo
La Policía de Mendoza realizó operativos en Las Heras y Guaymallén.

La Policía de Mendoza realizó operativos en Las Heras y Guaymallén.

Como resultado de las maniobras operativas, los efectivos retuvieron un total de 19 motocicletas y labraron más de 50 actas por distintas infracciones.

Operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras y Guaymallén: los detalles

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de los controles preventivos que se vienen desarrollando en el área metropolitana, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y verificar la documentación de los vehículos que circulan por las calles mendocinas.

motos incautadas

El nuevo procedimiento se suma a otros controles recientes realizados por la Policía de Mendoza en diferentes departamentos de la provincia, donde las motocicletas continúan siendo uno de los principales focos de fiscalización por parte de las autoridades.

En base a esto, a principios de mayo los mismos efectivos realizaron un procedimientos similar en Las Heras y en esa ocasión también secuestraron decenas de motos por distintas infracciones.

Temas
Seguí leyendo

Susto y milagro: dos familias asistidas por monóxido de carbono en Godoy Cruz

Los detalles de la investigación que expuso el peligro que enfrentan los choferes de aplicaciones en Mendoza

Robaron pertenencias de una camioneta mientras pescaban en el sur mendocino

Tenía pedido de captura por homicidio y terminó detenido en un bar de Mendoza

Detenidos, droga incautada y secuestro de armas en Luján de Cuyo

Video: quisieron robar carteles del MendoTran y terminaron detenidos

Megaoperativo policial en las calles de Maipú con varios detenidos

Video: había salido de la cárcel y volvió a caer por un intento de robo en Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

La maniobra narco que funcionaba desde una casa de Maipú y terminó desbaratada

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor