Nuevo masivo secuestro de motos tras un operativo de la Policía de Mendoza

Algunas de las motos secuestrada en los operativos de la Policía de Mendoza.

La Policía de Mendoza realizó un nuevo operativo de control vial, esta vez, en distintos puntos de Las Heras y Guaymallén, con foco en la fiscalización de motos de baja y alta cilindrada, dejando como resultado un nuevo secuestro masivo de motos, como así también una importante cantidad de actas por infracciones.

Los procedimientos estuvieron a cargo de distintos grupos de efectivos de la Delegación Vial de la Policía de Mendoza, que desplegó controles en sectores considerados estratégicos de ambos departamentos.

Como resultado de las maniobras operativas, los efectivos retuvieron un total de 19 motocicletas y labraron más de 50 actas por distintas infracciones.

Operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras y Guaymallén: los detalles

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de los controles preventivos que se vienen desarrollando en el área metropolitana, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y verificar la documentación de los vehículos que circulan por las calles mendocinas.

motos incautadas

El nuevo procedimiento se suma a otros controles recientes realizados por la Policía de Mendoza en diferentes departamentos de la provincia, donde las motocicletas continúan siendo uno de los principales focos de fiscalización por parte de las autoridades.

En base a esto, a principios de mayo los mismos efectivos realizaron un procedimientos similar en Las Heras y en esa ocasión también secuestraron decenas de motos por distintas infracciones.