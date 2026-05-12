Las cámaras del CEO frustraron un robo de señalización del MendoTran en Guaymallén: hay dos detenidos

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Guaymallén | Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitieron frustrar un intento de robo de cartelería del MendoTran en Guaymallén. Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de Mendoza tras ser detectados por operadores del sistema de videovigilancia. El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Sarmiento y Gomensoro, donde las cámaras captaron a los sospechosos actuando de manera extraña alrededor de una estructura de señalización del transporte público. Según informaron fuentes policiales, los operadores observaron que uno de los individuos cumplía el rol de "campana", mientras el otro manipulaba la cartelería con la intención de desprenderla y sustraerla. Más información en sitioandino.com #detenidos #cámaras #mendotran"

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