Las cámaras del CEO frustraron un robo de señalización del MendoTran en Guaymallén: hay dos detenidos

Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitieron frustrar un intento derobo de cartelería del MendoTran en Guaymallén. Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de Mendoza tras ser detectados por operadores del sistema de videovigilancia.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Sarmiento y Gomensoro, donde las cámaras captaron a los sospechosos actuando de manera extraña alrededor de una estructura de señalización del transporte público.
Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Guaymallén | Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitieron frustrar un intento de robo de cartelería del MendoTran en Guaymallén. Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Policía de Mendoza tras ser detectados por operadores del sistema de videovigilancia. El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Sarmiento y Gomensoro, donde las cámaras captaron a los sospechosos actuando de manera extraña alrededor de una estructura de señalización del transporte público. Según informaron fuentes policiales, los operadores observaron que uno de los individuos cumplía el rol de "campana", mientras el otro manipulaba la cartelería con la intención de desprenderla y sustraerla. Más información en sitioandino.com #detenidos #cámaras #mendotran"
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Cómo detectaron a los sospechosos
Según informaron fuentes policiales, los operadores observaron que uno de los individuos cumplía el rol de "campana", mientras el otro manipulaba la cartelería con la intención de desprenderla y sustraerla.
Ante la situación, desde el CEO se coordinó de inmediato el desplazamiento de móviles policiales hacia la zona para evitar el robo. Minutos después, los efectivos lograron interceptar a los dos hombres antes de que escaparan y frustraron la maniobra delictiva.
Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría 25 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción. Además, las autoridades solicitaron el resguardo de las filmaciones captadas por el sistema de videovigilancia para incorporarlas a la causa judicial.