12 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Incendio

Un grave incendio en una delegación municipal de Maipú causó pérdidas totales

El incendio ocurrió en la Delegación Municipal del barrio Castañeda. Bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran bidones con combustible.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad - Ilustrativa

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad - Ilustrativa

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un camión de la Municipalidad de Maipú se incendió este martes por la tarde en el interior de la Delegación Municipal ubicada en el barrio Castañeda. El siniestro provocó un importante operativo de emergencia y momentos de tensión entre vecinos y trabajadores del lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 16.40 en calle Urquiza, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de llamas dentro del predio municipal. Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar.

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Los detalles del incendio

Al arribar, los uniformados evacuaron a las personas que se encontraban en la delegación y retiraron varios vehículos del predio para evitar mayores daños. La situación generó preocupación debido a la presencia de bidones con combustible en las inmediaciones del incendio, lo que incrementó el riesgo de propagación y explosión.

Minutos después, personal de Bomberos logró controlar las llamas y realizó tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos ígneos.

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Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Ilustrativa.

Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Ilustrativa.

Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas totales de un galpón, una vivienda ocupada por los cuidadores del predio y el camión perteneciente al municipio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad.

En el lugar trabajó la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones y determinar el origen del incendio.

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