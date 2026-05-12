Un grave incendio en una delegación municipal de Maipú causó pérdidas totales

Un camión de la Municipalidad de Maipú se incendió este martes por la tarde en el interior de la Delegación Municipal ubicada en el barrio Castañeda. El siniestro provocó un importante operativo de emergencia y momentos de tensión entre vecinos y trabajadores del lugar.
El hecho ocurrió cerca de las 16.40 en calle Urquiza, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de llamas dentro del predio municipal. Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar.
Al arribar, los uniformados evacuaron a las personas que se encontraban en la delegación y retiraron varios vehículos del predio para evitar mayores daños. La situación generó preocupación debido a la presencia de bidones con combustibleen las inmediaciones del incendio, lo que incrementó el riesgo de propagación y explosión.
Minutos después, personal de Bomberos logró controlar las llamas y realizó tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos ígneos.
incendio, fuego, bomberos.jpg
Tras la denuncia, efectivos policiales y personal de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Ilustrativa.
Foto: Yemel Fil
Como consecuencia del siniestro, se registraron pérdidas totales de un galpón, una vivienda ocupada por los cuidadores del predio y el camión perteneciente al municipio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas de gravedad.
En el lugar trabajó la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones y determinar el origen del incendio.