11 de mayo de 2026
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Homicidio

Dictaron prisión preventiva para los acusados del homicidio de una mujer en un barrio privado de Las Heras

A cuatro meses del homicidio de Silvia Rodríguez, la Justicia dictó prisión preventiva para su ahijado, acusado de asesinar a la mujer de 74 años.

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa

La audiencia se realizó el viernes en la sala 3D del Polo Judicial Penal y estuvo encabezada por el juez Leonardo Camacho, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, a cargo de la investigación.

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De esta manera, ambos imputados continuarán detenidos mientras avanza la causa judicial por el delito de homicidio criminis causa, una figura penal que contempla como única pena la prisión perpetua.

Durante la audiencia, el magistrado rechazó los planteos de la defensa de Estrella, donde el abogado sostuvo que la mujer no habría tenido participación directa en el asesinato de Rodríguez. Sin embargo, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la imputación y la medida de coerción contra ambos acusados.

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La audiencia se realizó el viernes en la sala 3D del Polo Judicial Penal.

La audiencia se realizó el viernes en la sala 3D del Polo Judicial Penal.

Los detalles del crimen en un barrio privado de Las Heras

El hecho ocurrió el 11 de enero de 2026 en el barrio privado Cerro de La Capilla, en Las Heras. Ese día, una mujer allegada a la víctima llamó a la línea de emergencias luego de manifestar que no veía a Rodríguez desde hacía aproximadamente un mes.

Según indicó, la mujer vivía sola y, al acercarse a la vivienda, fue atendida por un hombre que le aseguró que la propietaria no se encontraba en el domicilio. La situación despertó sospechas debido a que el vehículo de la víctima permanecía estacionado en el exterior de la propiedad.

Barrio Cerro de la Capilla (02)
El hecho ocurrió el 11 de enero de 2026 en el barrio privado Cerro de La Capilla, en Las Heras.

El hecho ocurrió el 11 de enero de 2026 en el barrio privado Cerro de La Capilla, en Las Heras.

Ante la intervención policial, el hombre finalmente permitió el ingreso de los efectivos a la vivienda. En el interior, los uniformados observaron estupefacientes sobre una mesa, abundantes bebidas alcohólicas y a una mujer bajo aparentes efectos de sustancias.

La confesión y el hallazgo del cuerpo

Durante la inspección, los policías detectaron que la habitación de Rodríguez estaba cerrada con llave. Mientras mantenían comunicación con el Ayudante Fiscal, el hombre confesó que la mujer había fallecido el viernes por la noche, aunque no brindó mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Al ingresar al dormitorio, los efectivos encontraron a Silvia Susana Rodríguez recostada sobre una cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales.

Tras el hallazgo, fueron detenidos Juan Manuel Ramírez, hijo adoptivo de la víctima, y Noelia Valeria Estrella, de 37 años, quienes se encontraban alojándose en la vivienda al momento del hecho. De acuerdo con la hipótesis, ambos habrían asesinado a la mujer y posteriormente sustraído pertenencias del domicilio.

El prontuario de Juan Manuel Ramírez

Fuentes judiciales indicaron que Ramírez es hijo de una expareja de la víctima y que además mantenía una relación sentimental con una mujer que desapareció a fines de 2025 tras ser arrastrada por el Zanjón de Los Ciruelos.

Además, el acusado posee un amplio historial delictivo y registraba medidas judiciales pendientes, incluidas capturas solicitadas en 2017 y 2025.

Entre sus antecedentes figuran causas por:

  • Falso testimonio (27 de junio de 2025)
  • Captura pendiente (16 de junio de 2025)
  • Robo simple (11 de febrero de 2024)
  • Hurto simple en grado de tentativa (21 de diciembre de 2023)
  • Homicidio agravado (5 de mayo de 2018)

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