Gripe en Mendoza: hospitales saturados y fuerte impacto en las aulas por los contagios.

Los primeros fríos en Mendoza saturaron las guardias pediátricas con aumentos del 30% en consultas por gripe y cuadros obstructivos. Esta escalada viral impacta en las escuelas , donde el ausentismo alcanza al 50% en algunas aulas, sobre todo del Primario. Ante la alta demanda, las autoridades del Hospital Notti y Carrillo piden priorizar centros de salud y reservar emergencias para casos graves.

Gripe en Mendoza: en las últimas semanas, las consultas en las guardias de hospitales públicos y privados creció más del 30%.

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Los profesionales de la salud confirmaron a Sitio Andino que el espectro de patologías actuales está liderado por la gripe severa (Influenza), seguida de faringitis, resfríos y bronquitis obstructivas y, algunos casos de neumonías .

Beatriz Montenegro , directora del Hospital Carrillo , detalló la magnitud del incremento: "La demanda aumentó un 30% respecto al mes pasado. El 90% de las consultas corresponden a patologías respiratorias altas y bajas, con una mayor incidencia de cuadros obstructivos", precisó la funcionaria.

Desde el Hospital Pediátrico Humberto Notti, principal centro de referencia regional, informaron que la guardia atiende diariamente a un promedio de entre 300 y 400 pacientes. No obstante, las autoridades pusieron el foco en la complejidad de los casos.

"Entre el 70% y el 80% de las consultas corresponden a códigos verdes y azules; es decir, cuadros de baja complejidad que no revisten gravedad", explicaron desde la institución. En este contexto, el hospital continúa funcionando con normalidad, aunque adecuando su personal a la constante demanda.

hospital notti, urgencias, pediatría, médicos, falta de insumos, turnos, sala espera En el Notti, se están atendiendo en promedio entre 300 y 400 niños por día. Foto: Cristian Lozano

Un panorama de aulas vacías

El fenómeno, que comenzó a manifestarse a finales de abril, ha impactado de lleno en el presentismo escolar. Según el relevamiento realizado por este medio, el "contagio en cadena" dentro de las instituciones educativas ha diezmado la asistencia en varios grados.

Si bien desde la Dirección General de Escuelas no han precisado datos, sí se observa que los cuadros, que inician con picos febriles elevados, obligan al aislamiento de los estudiantes por períodos de entre tres y cinco días.

En los consultorios, la realidad no es distinta. Los pediatras refieren que el contagio ya no es individual, sino familiar: es habitual que, tras el primer síntoma en un niño, sus hermanos y los adultos del hogar presenten la misma sintomatología en menos de 48 horas.

Gripe en niños, gripe, niño enfermo, Los pediatras refieren que el contagio ya no es individual, sino familiar.

Recomendaciones y prevención

Ante este pico estacional, las autoridades sanitarias reforzaron el pedido de utilizar la atención primaria (centros de salud) para síntomas leves como fiebre inicial o congestión, reservando las guardias hospitalarias exclusivamente para situaciones de emergencia, tales como:

Dificultad respiratoria severa.

Traumatismos o quemaduras.

Intoxicaciones.

Asimismo, se recordó la importancia fundamental de completar los esquemas de vacunación en embarazadas, niños menores de 2 años y grupos de riesgo como la medida más eficaz para prevenir cuadros de neumonía y complicaciones mayores.