Marcha Federal Universitaria: la UNCuyo se moviliza este martes y se definió el recorrido

La comunidad educativa de Mendoza volverá a salir a las calles el martes 12 de mayo en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria , convocada en todo el país para reclamar por el financiamiento de las casas de estudio y el sostenimiento del sistema científico nacional. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) difundió el recorrido que tendrá la movilización.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario , en un contexto marcado por la preocupación de docentes, estudiantes, investigadores y personal no docente por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.

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Según informaron desde la UNCuyo , la concentración comenzará a las 15 horas en el ingreso al campus universitario. Una hora más tarde, desde las 16, la columna iniciará el recorrido por Carlos Lencinas , continuará hacia el sur por Padre Contreras y luego avanzará por avenida del Libertador . Posteriormente, los manifestantes seguirán por Emilio Civit , cruzarán avenida Belgrano y finalmente marcharán por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia .

La protesta se enmarca en una serie de reclamos que el sector universitario sostiene desde 2024 y que ya tuvo multitudinarias movilizaciones en distintos puntos del país. En Mendoza, el Consejo Superior de la UNCuyo resolvió conformar una comisión organizadora especial para coordinar la jornada local.

A pedido de la rectora Esther Sánchez, ese espacio incluye la participación de sindicatos, autoridades académicas, estudiantes y representantes de la Federación Universitaria de Cuyo (FUC). También forman parte decanos de distintas facultades con el objetivo de fortalecer la convocatoria en todos los claustros universitarios.

Cuáles son los reclamos de las universidades públicas

Uno de los principales reclamos está vinculado a la situación salarial de trabajadores docentes y no docentes. En un comunicado difundido por la UNCuyo bajo la consigna “¿Por qué marchamos?”, se advirtió que “la situación salarial del personal docente y no docente es desoladora”.

Desde la casa de estudios señalaron que la movilización busca “defender la universidad pública y el sistema científico y universitario argentino”, además de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, remarcaron que “entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios tuvieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%” y afirmaron que “cada trabajador y trabajadora perdió el equivalente a 7,3 salarios mensuales”.

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Desde el ámbito universitario sostienen que, para recuperar el poder adquisitivo perdido, “los salarios universitarios deberían tener una recomposición del 47,3% respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026”, algo que —aseguran— está contemplado en la Ley de Financiamiento Universitario y respaldado por un fallo judicial.

Los organizadores insistieron en que garantizar recursos para las universidades no solo impacta en el funcionamiento académico, sino también en el desarrollo de la ciencia, la investigación y la formación profesional en Argentina.