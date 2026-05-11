Día del Himno Nacional Argentino: por qué se recuerda hoy, 11 de mayo

Cada 11 de mayo , se celebra el Día del Himno Nacional Argentino , una de las fechas patrias más representativas del calendario nacional. La efeméride conmemora la creación de la canción que, desde hace más de dos siglos , acompaña los momentos más importantes de la historia del país y simboliza los ideales de libertad, soberanía e identidad nacional .

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La fecha remite al 11 de mayo de 1813 , cuando la Asamblea General Constituyente del Año XIII aprobó oficialmente la denominada “ Marcha Patriótica ” como himno nacional. La obra fue escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera , en pleno proceso revolucionario y en un contexto marcado por el fervor independentista .

En aquellos años, las Provincias Unidas del Río de la Plata buscaban consolidar un sentimiento colectivo que fortaleciera la lucha por la emancipación . En ese escenario, el Himno Nacional surgió como una herramienta simbólica capaz de unir a la población bajo una misma identidad política y cultural.

La letra original reflejaba el clima de época y exaltaba la lucha contra el dominio español, con un fuerte contenido patriótico y revolucionario. Con el paso del tiempo, el himno fue modificándose para adaptarse a los cambios políticos y sociales que atravesó la Argentina.

La evolución del Himno Nacional Argentino

Aunque en sus comienzos fue conocido como “Marcha Patriótica”, años más tarde adoptó oficialmente el nombre de Himno Nacional Argentino. A lo largo de sus 213 años de historia, la composición atravesó distintas transformaciones tanto en su letra como en su interpretación musical.

Uno de los cambios más importantes ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando se dispuso utilizar únicamente algunos fragmentos de la versión original en actos oficiales. Más adelante, en 1944, un decreto presidencial estableció la versión definitiva que continúa vigente en la actualidad.

Fuente: Argentina.gob.ar