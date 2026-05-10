Drama sanitario en altamar: un argentino relató el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Carlos Ferello , un ingeniero jubilado argentino que había partido desde Ushuaia con la ilusión de recorrer algunas de las rutas marítimas más remotas del planeta, rompió el silencio tras la llegada de l crucero MV Hondius al puerto de Tenerife y describió la travesía como “una desgracia” por el brote de hantavirus detectado.

Lo que comenzó como un viaje turístico de más de un mes terminó convertido en una emergencia sanitaria internacional marcada por muertes, evacuaciones y estrictos protocolos de aislamiento.

Hantavirus y alerta sanitaria por una pareja que pasó por Mendoza antes de viajar al sur

“Iban a ser treinta y pico de días; tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 de mayo, y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, relató Ferello en declaraciones al canal TN. Pese al dramático contexto, el pasajero destacó la solidaridad que se generó entre quienes permanecieron a bordo durante semanas de incertidumbre y aislamiento.

El testimonio del argentino permitió reconstruir la cronología del brote de hantavirus que afectó al barco. Según explicó, los primeros síntomas aparecieron en u n matrimonio neerlandés mientras el crucero navegaba rumbo a la isla de Tristán da Cunha.

“Cuando comunica el capitán que el hombre murió, no se sospechaba nada; eran personas de edad, se lo trató como una infección”, recordó Ferello. La situación cambió radicalmente días después, cuando la esposa del pasajero fallecido debió ser evacuada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo. La mujer murió poco tiempo después en Sudáfrica, lo que encendió las alarmas sanitarias.

A partir de entonces, las autoridades confirmaron los casos de hantavirus dentro de la embarcación. Entre los contagiados estuvieron el médico del barco y uno de los guías de expedición, quienes lograron recuperarse tras ser desembarcados y recibir atención médica en territorio sudafricano.

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Pese a la gravedad de los hechos, Ferello aseguró que dentro del crucero no predominó el pánico. “Como yo estaba solo, siempre comía, desayunaba y paseaba solo; no tenía tanto contacto”, explicó, al tiempo que señaló que las medidas de distanciamiento implementadas a bordo contribuyeron a evitar nuevos contagios.

El pasajero también valoró el acompañamiento de las autoridades argentinas durante la emergencia. “Cancillería y el embajador fueron espectaculares. Estaban en contacto permanente, tanto el Ministerio de Salud como los consulados”, afirmó.

Ante las opciones ofrecidas para continuar con el proceso de repatriación y control sanitario, Ferello eligió viajar a los Países Bajos junto a otros 26 pasajeros. Allí permanecerán aislados durante 15 días en un hotel especialmente designado para cumplir con estudios médicos y monitoreos periódicos. El grupo está integrado además por ciudadanos de Japón y Grecia.

“Es un viaje inolvidable”, concluyó el ingeniero entre risas irónicas. A pesar de la tragedia que atravesó parte del pasaje, destacó la entereza del grupo de viajeros, integrado principalmente por aficionados a la observación de aves y amantes de la navegación de expedición, que logró mantener la calma hasta arribar finalmente a puerto seguro.