Irán desafía a Trump y EE.UU. mantiene el bloqueo económico: cómo sigue el conflicto

En un contexto de máxima presión internacional , Estados Unidos decidió sostener su ofensiva económica contra Irán , incluso en medio de un frágil alto el fuego. La respuesta iraní no tardó en llegar y expone un escenario marcado por amenazas cruzadas, tensiones diplomáticas y un futuro incierto.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el país mantendrá el bloqueo económico contra Irán , en paralelo con la ofensiva militar desarrollada junto a Israel a fines de febrero. Según explicó, el presidente Donald Trump “ordenó la máxima presión en marzo” y puso en marcha la denominada “Furia Económica” , como complemento de la operación militar “Furia Épica” , iniciada el 28 de febrero. A pesar de un alto el fuego vigente desde el 8 de abril , la presión no se detuvo.

En declaraciones públicas, Bessent fue contundente: “ Estamos asfixiando al régimen, ya no pueden pagarles a sus soldados. Este es un verdadero bloqueo económico ”, señala el medio TN.

El funcionario detalló que la Armada estadounidense controla el tránsito marítimo, mientras que el Comando Central de Estados Unidos informó que ya fueron bloqueados 49 buques vinculados a Irán. Además, Washington intensificó el rastreo de fondos en el exterior destinados a la Guardia Revolucionaria, a la que acusa de financiarse a costa del pueblo iraní.

Irán: "Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo"

Del otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con un mensaje directo a Trump, en el que sostiene que el mandatario deberá optar entre una “operación militar imposible” o un “mal acuerdo” con la República Islámica. El comunicado, difundido en la red X, asegura que el margen de acción de Estados Unidos se redujo tras el envío de una propuesta formal de paz por parte de Teherán, e incluso exige el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos, aunque sin detallar plazos.

Por su parte, Trump confirmó que analizará el plan iraní, pero dejó en claro su escepticismo. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, escribió en Truth Social. El líder republicano argumentó que Irán no ha pagado “un precio lo suficientemente alto” por su accionar en las últimas décadas, condicionando así cualquier posible acuerdo diplomático.

En este contexto, el conflicto se mantiene en un delicado equilibrio entre la escalada militar y la negociación internacional, con consecuencias que podrían impactar no solo en la región, sino también en el escenario global.