Conflicto entre Estados Unidos e Irán: fracaso de negociaciones y tensión pese al alto el fuego.

La tensión entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento crítico, con una delegación estadounidense que viajará a Islamabad para intentar reactivar las negociaciones diplomáticas en medio de un frágil alto el fuego . Sin embargo, Teherán ya marcó distancia al rechazar un encuentro directo con los enviados de Donald Trump.

El canciller iraní, Abbas Araghchi , confirmó que no habrá cara a cara con la delegación estadounidense y que cualquier comunicación se realizará a través de Pakistán como mediador . Esta postura contradice lo anticipado por la Casa Blanca, que esperaba reuniones bilaterales en la capital paquistaní.

Trump extiende la tregua entre Israel y Líbano, pero los ataques mantienen la tensión en Medio Oriente

Avión presidencial y viaje a EE.UU.: Rafecas archivó la causa que involucraba a la esposa de Manuel Adorni

Durante su visita a Islamabad, Araghchi mantuvo reuniones con autoridades clave como el canciller Ishaq Dar , el jefe del Ejército Asim Munir y el primer ministro Shehbaz Sharif . En esos encuentros, Irán dejó en claro sus condiciones para avanzar en un acuerdo .

Desde Teherán remarcaron que no aceptarán exigencias maximalistas de Washington y que seguirán participando en instancias de mediación, aunque sin ceder en sus principales reclamos. Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que Irán debe abandonar su programa nuclear de forma verificable .

Escalada militar y conflicto económico

En paralelo, el conflicto sumó un nuevo foco de tensión con una advertencia militar de Irán frente al bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos. El gobierno iraní calificó estas acciones como “piratería” y aseguró que responderá si continúan.

El enfrentamiento también tiene impacto global: Irán restringió el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio petrolero mundial, mientras que Washington mantiene sanciones sobre sus exportaciones. La crisis, que ya lleva semanas, impulsa la suba de los precios de la energía y genera preocupación por la economía global.

Claves del conflicto entre Estados Unidos e Irán