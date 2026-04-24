24 de abril de 2026
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Oriente Medio

Escala la tensión en Medio Oriente: extienden la tregua entre Israel y Líbano, pero continúan los ataques

Donald Trump anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego, aunque Israel volvió a bombardear posiciones de Hezbollah y dejó al menos dos muertos en el sur libanés.

Donald Trump extendió la tregua entre Israel y Líbano, pero los ataques se mantienen.

Donald Trump extendió la tregua entre Israel y Líbano, pero los ataques se mantienen.

Por Sitio Andino Mundo

La frágil tregua en Medio Oriente volvió a mostrar signos de debilidad. Mientras Donald Trump confirmó la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas, nuevos ataques en la región dejaron al menos dos víctimas fatales y volvieron a encender las alarmas internacionales.

El anuncio del mandatario estadounidense se produjo tras una reunión en Washington entre representantes de ambos países. “El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por tres semanas”, expresó Trump en su red social Truth Social, en un intento por sostener la calma en una zona marcada por la escalada bélica.

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Sin embargo, pocas horas después del anuncio, fuerzas israelíes lanzaron un ataque contra posiciones del grupo chiita Hezbollah en el sur libanés. Según autoridades sanitarias de ese país, el bombardeo impactó en la ciudad de Touline, en la región de Marjeyún, y provocó la muerte de dos personas.

donald trump

Una tregua bajo presión

El cese del fuego, vigente desde el 17 de abril, había generado un alivio parcial en la población libanesa, afectada por un conflicto que ya dejó más de 2.400 muertos y cerca de un millón de desplazados desde marzo.

No obstante, las hostilidades no se detienen. Desde Israel señalaron que el ataque respondió al lanzamiento previo de cohetes por parte de Hezbollah hacia su territorio.

El grupo, aliado de Irán, aseguró que sus acciones son una respuesta a las “violaciones” del alto el fuego por parte del ejército israelí.

En este contexto, Israel busca avanzar con la creación de una zona de amortiguación en el sur del Líbano, una estrategia que incluye bombardeos y destrucción de infraestructura en áreas cercanas a la frontera.

Negociaciones estancadas y tensión regional

El conflicto también se inscribe en una dinámica regional más amplia, marcada por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump aseguró que “tiene todo el tiempo del mundo”, aunque advirtió que la situación es más urgente para Teherán.

Mientras tanto, la posibilidad de un encuentro entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, sigue siendo incierta. Aunque desde Washington deslizaron esa opción, el líder libanés ha evitado confirmar cualquier reunión.

La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro del escenario. La Unión Europea anticipó que intensificará el diálogo con los países de la región, mientras crece la presión diplomática para evitar una escalada mayor.

Impacto global: petróleo y mercados en alerta

El conflicto afecta el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas mundial. Actualmente, la zona enfrenta bloqueos que impactan en el suministro energético global.

Como resultado, los precios del crudo volvieron a subir: el barril WTI superó los 97 dólares, mientras que el Brent rozó los 107 dólares, reflejando la incertidumbre que domina los mercados.

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