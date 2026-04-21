21 de abril de 2026
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Donald Trump extiende el alto al fuego contra Irán y mantiene el bloqueo militar

El anuncio se realizó mediante un comunicado oficial, mientras Estados Unidos aguarda una señal de Irán que destrabe las negociaciones, aún sin avances concretos.

Donald Trump extiende el alto al fuego contra Irán y mantiene el bloqueo militar

Donald Trump extiende el alto al fuego contra Irán y mantiene el bloqueo militar

Por Sitio Andino Mundo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un nuevo capítulo marcado por la tensión y la incertidumbre. A horas del vencimiento de la tregua, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió extender el alto al fuego de manera indefinida, en medio de negociaciones frágiles y señales contradictorias entre las partes.

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A través de un comunicado en su red Truth Social, Trump explicó que la decisión responde tanto a la situación interna de Irán, que calificó como “seriamente fracturada”, como a un pedido directo del gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto. En ese contexto, el mandatario aseguró que optó por suspender cualquier acción militar hasta que Teherán logre presentar una propuesta unificada.

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Donald Trump - Comunicado - 21 abril
A pesar de la tregua, el bloqueo militar se mantiene.

A pesar de la tregua, el bloqueo militar se mantiene.

Se nos ha solicitado suspender nuestro ataque hasta que sus líderes puedan elaborar una propuesta ”, expresó, al tiempo que remarcó que su administración busca alcanzar un acuerdo, aunque sin descartar un escenario de escalada. Incluso, en declaraciones previas, había advertido que muchas bombas podrían estallar si no se lograba un entendimiento.

Desde Irán, sin embargo, la respuesta fue inmediata y contundente. Funcionarios del entorno del Parlamento rechazaron la medida y la calificaron como una maniobra estratégica para ganar tiempo. Según esa postura, la prórroga de la tregua no modifica el escenario de fondo ni reduce las tensiones.

A pesar de extender el alto al fuego, Washington decidió mantener el bloqueo militar, un punto clave en la disputa. La continuidad de esta medida es interpretada por Irán como una forma de presión equivalente a una acción bélica.

En ese marco, el control del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los ejes centrales del conflicto. Se trata de una vía crucial para el transporte de petróleo a nivel global, y su cierre o restricción impacta directamente en los mercados internacionales.

Durante el fin de semana, Irán volvió a cerrar este paso estratégico como respuesta al bloqueo estadounidense, lo que elevó aún más la tensión regional. Incluso, altos mandos militares iraníes advirtieron que podrían atacar infraestructuras energéticas si se reanudan las hostilidades.

Negociaciones trabadas y dudas en Pakistán

Mientras tanto, las negociaciones que iban a desarrollarse en Pakistán atraviesan un momento de incertidumbre. Si bien se esperaba un encuentro entre delegaciones de alto nivel, la cancelación del viaje del vicepresidente estadounidense, James David Vance, enfrió las expectativas.

El gobierno pakistaní, encabezado por Shehbaz Sharif, agradeció la extensión del alto al fuego y reiteró su intención de sostener el diálogo. No obstante, desde medios iraníes ya se desliza que el encuentro podría no concretarse.

Las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas. Entre los principales puntos de conflicto aparecen el programa nuclear iraní, su red de aliados en la región y el control de rutas estratégicas. Aunque se reconocen avances parciales, la brecha sigue siendo amplia y el escenario, incierto.

Fuente: LN.

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