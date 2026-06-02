Explicación de la NASA tras el estallido sónico que conmocionó a parte de Estado Unidos

El desconcierto generalizado que afectó a miles de ciudadanos norteamericanos el pasado sábado por la tarde fue finalmente esclarecido por la NASA. Tras registrarse un potente estruendo que hizo vibrar viviendas en varios estados, la agencia espacial confirmó el ingreso de un meteorito. De este modo, los análisis oficiales explicaron la verdadera naturaleza del suceso ocurrido en Estados Unidos .

El informe de la agencia espacial detalló que el bólido, un objeto completamente natural de aproximadamente un metro y medio de diámetro, ingresó a territorio de Estados Unidos a una velocidad extrema que los analistas ubicaron entre los 67.000 y los 120.000 kilómetros por hora. Al avanzar a semejante velocidad, la fricción generó una desintegración instantánea.

La colosal liberación de energía ocurrió a decenas de kilómetros de altura y fue equivalente a una potencia de entre 230 y 300 toneladas de TNT . Semejante fuerza explica la onda de choque acústica que retumbó con violencia en regiones como Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island, donde los vecinos reportaron el movimiento de ventanas.

☄️ METEORITO EXPLOTA SOBRE ESTADOS UNIDOS ESTRUENDO ENSORDECEDOR SACUDE EL NORESTE Y ALARMA A MILES ¡SIGUE @ULTIMAHORAENX VISITANOS PARA MAS! Un meteorito de aproximadamente un metro de diámetro entró a la atmósfera frente a la costa de Massachusetts el sábado 30… pic.twitter.com/sbzWvsmXqw

¿Por qué se descartó la hipótesis de un terremoto?

La magnitud del estruendo inicial provocó confusión entre los habitantes locales, quienes inicialmente especularon con la caída de árboles de gran porte debido al viento o con la ocurrencia de un terremoto. Esta situación llevó a decenas de personas a radicar reportes ante el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) para advertir sobre supuestos temblores.

No obstante, voceros de dicho organismo gubernamental confirmaron que los sismógrafos de la red nacional no registraron actividad ni movimientos en las placas tectónicas. De este modo, quedó ratificado que las vibraciones percibidas por los ciudadanos fueron exclusivamente de origen aéreo debido a la tremenda explosión sónica que desintegró el meteoro en el cielo.

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La NASA confirma que los múltiples reportes de un gran estruendo ayer en Massachusetts y New Hampshire, EEUU fue debido a un meteorito.

Una brillante bola de fuego ingresó a nuestra atmósfera y explotó sobre Nueva Inglaterra, ayer sábado por la tarde, liberando una… pic.twitter.com/xc7SNoErxJ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 1, 2026

¿Es habitual este tipo de fenómenos en el planeta?

La subdirectora de prensa de la institución, Jennifer Dooren, explicó que el cuerpo celeste no estaba relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa ni se trataba de restos de satélites o basura espacial. Desde la organización indicaron que estos eventos son sumamente habituales, aunque la inmensa mayoría ocurre sobre superficies oceánicas o desiertos despoblados.

Al ocurrir sobre una zona densamente poblada y a plena luz del día, el fenómeno contó con una audiencia masiva de testigos y fue captado por satélites meteorológicos y cámaras de seguridad. Pese a la alarma y la viralización de los registros en redes sociales, las autoridades locales confirmaron que el evento no representó ningún riesgo ni causó daños materiales.