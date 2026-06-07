Irán cobra hasta USD 2 millones a buques para transitar por el estrecho de Ormuz

El estratégico estrecho de Ormuz , una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y mercancías, volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de que trascendiera que numerosas embarcaciones están abonando entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones para obtener autorización de tránsito por parte de Irán .

La información fue revelada por Mohsen Zangeneh, integrante de la Comisión de Presupuesto y Planificación del Parlamento iraní, durante una entrevista con la agencia semioficial Fars. Según indicó, los pagos corresponden a los permisos otorgados a barcos que atraviesan este corredor marítimo considerado clave para el comercio global y el abastecimiento energético.

La medida forma parte de un sistema de control impulsado por el gobierno de Irán, que sostiene su derecho a supervisar el tráfico marítimo en el estrecho. Esta postura es respaldada por Omán, país ubicado en la margen opuesta del paso marítimo, aunque contradice interpretaciones del derecho marítimo internacional sostenidas por diversos actores de la comunidad internacional.

Para administrar el mecanismo, Teherán creó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico , organismo encargado de gestionar los permisos de navegación. Según datos difundidos por la entidad, desde el inicio de sus operaciones a comienzos de mayo más de 300 embarcaciones extranjeras presentaron documentación para obtener autorizaciones de tránsito seguro.

La mayoría de los buques que solicitaron permisos fueron petroleros, lo que refleja la relevancia del estrecho para el transporte de crudo y derivados energéticos. De acuerdo con información difundida por Fars, los fondos recaudados mediante este esquema son depositados en el tesoro estatal iraní. Además, parte de los pagos no se habría realizado en efectivo, sino mediante la entrega de bienes y servicios.

La postura de Irán frente a las críticas

Ante el revuelo que generó la medida en distintos países y sectores vinculados al transporte marítimo, las autoridades iraníes rechazan que se trate de un peaje para navegar por el estrecho. En ese sentido, Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, defendió la iniciativa y aseguró: “Irán presta servicios de navegación, además de las medidas necesarias para proteger el medioambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Eso requiere recaudar ciertos costos”.

Desde Teherán sostienen que los montos cobrados están vinculados a tareas de asistencia, seguridad y protección ambiental en una de las zonas marítimas más sensibles del planeta.

Estados Unidos cuestiona el control iraní sobre Ormuz

Del otro lado del globo, el norteamericano Donald Trump manifestó su rechazo a la gestión sobre esta vía estratégica y reclamó el restablecimiento de la libertad de navegación existente antes del inicio de las tensiones regionales. Esto, a solo unos días de que el mandatario declarara que esperaba llegar a un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el Estrecho “en el transcurso de [esta] semana”.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el comercio internacional, ya que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y permite el paso de una parte significativa del petróleo que se consume en el mundo. Por ello, cualquier modificación en las condiciones de tránsito o en los costos asociados a la navegación genera preocupación en los mercados energéticos y en las principales economías globales.