1 de junio de 2026
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Donald Trump

Trump aseguró que busca un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró haber intervenido para frenar una nueva escalada entre Israel y Hezbolá y sostuvo que un pacto de paz sería “mejor que una victoria militar”.

Trump aseguró que busca un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz
Trump aseguró que busca un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz Foto: The White House
Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que cree que llegará a un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz “en el transcurso de la próxima semana”. Además, dijo que el problema radicaba en que los iraníes estaban molestos por los ataques de Israel contra el Líbano.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo Trump en diálogo con la cadena estadounidense ABC News.

“Así que hablé con Hezbolá y les dije que no dispararan, y hablé con Bibi (el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu) y les dije que no dispararan, y ambos dejaron de dispararse entre sí”, dijo Trump.

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El conflicto que nunca finaliza, mientras Estados Unidos intenta mediar

Trump afirmó que un acuerdo de paz con Irán podría ser “incluso mejor que una victoria militar”. “No es algo sencillo”, dijo. “Estamos hablando de un país muy grande, de ellos, es enorme y está haciendo un trato. Hay una hostilidad tremenda, la verdad”.

Continuó: “Así que no es algo fácil para ellos. De hecho, tampoco es fácil desde nuestro punto de vista. Pero estamos consiguiendo lo que necesitamos conseguir”.

Sobre cuándo se completará y se acordará el memorando de entendimiento para reabrir el estrecho, Trump dijo: “Creo que estamos hablando de la próxima semana”. Dijo que aún no ha dado su consentimiento porque “todavía tengo que conseguir algunos puntos más”.

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