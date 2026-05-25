El Papa León XIV presentó su primera encíclica y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial

El Papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, titulada “Magnifica Humanitas” (“Humanidad magnífica”), un documento de 110 páginas centrado en los efectos de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana, el trabajo, la democracia y la concentración del poder tecnológico.

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia y con formación en matemática y derecho canónico, sostuvo que la IA “ no puede considerarse moralmente neutra ” y reclamó “desarmarla” para evitar que “domine al ser humano”.

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La encíclica fue firmada el 15 de mayo , en el aniversario número 135 de Rerum Novarum, el histórico documento publicado en 1891 por León XIII como respuesta a la Revolución Industrial.

León XIV retomó ese legado para advertir que las innovaciones tecnológicas pueden “aumentar la participación y la justicia” o, por el contrario, profundizar “las desigualdades, el control y la exclusión”.

“La IA alimenta la brecha entre incluidos y excluidos”, señala el texto.

La crítica al poder de las grandes tecnológicas

Uno de los ejes centrales del documento es la concentración de poder en pocas empresas tecnológicas.

El Papa cuestionó que patentes, algoritmos, plataformas digitales e infraestructuras queden “concentrados en manos de unos pocos”, compañías que terminan definiendo “las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y hasta las oportunidades económicas”.

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público”, advirtió.

En ese sentido, pidió avanzar con marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente y usuarios informados, además de reclamar que los sistemas políticos no renuncien a su responsabilidad frente al avance tecnológico.

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Trabajo, desigualdad y automatización

La encíclica también pone el foco sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo.

Según León XIV, muchos enfoques tecnológicos actuales pueden “desespecializar a los trabajadores”, someterlos a vigilancia automatizada y reducirlos a tareas repetitivas.

Por eso, reclamó que toda automatización esté acompañada de medidas verificables de protección laboral y recualificación profesional.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente empleos”, escribió el pontífice.

Además, alertó sobre el crecimiento de las desigualdades económicas y sostuvo que ya no es posible confiar únicamente en la “mano invisible” del mercado en la era de la IA y la robótica.

La preocupación por la guerra y el uso militar de la Inteligencia Artificial

Otro de los capítulos más duros del documento aborda el uso de inteligencia artificial en conflictos armados.

León XIV afirmó que es “no permisible” delegar decisiones letales e irreversibles en sistemas automatizados y llamó a superar el concepto tradicional de “guerra justa”.

El Papa reclamó una cadena clara de responsabilidades que alcance a quienes “diseñan, entrenan, autorizan y emplean la tecnología”, además de exigir un marco internacional común para frenar la carrera armamentística tecnológica.

“La humanidad se está deslizando hacia una cultura violenta del poder”, denunció.

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Redes sociales, democracia y desinformación

La encíclica dedica un apartado especial al impacto de la IA y las redes sociales sobre la vida democrática.

El pontífice sostuvo que la desinformación encontró en la inteligencia artificial “un potente amplificador” por su capacidad de manipular imágenes, videos y contenidos.

También advirtió que las democracias se debilitan cuando el pragmatismo reemplaza a la verdad. “La indiferencia hacia la verdad conduce, lenta pero seguramente, a un descenso hacia el totalitarismo”, escribió.

En esa línea, pidió que internet sea un espacio para fortalecer el pensamiento crítico y la libertad interior, y no una herramienta de dominación o distracción masiva.

El impacto ambiental de la inteligencia artificial

León XIV retomó además la preocupación ambiental impulsada por Francisco en la encíclica Laudato si'.

El Papa alertó sobre el enorme consumo energético y de agua de los centros de datos utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial y señaló su incidencia en las emisiones de dióxido de carbono. Frente a eso, reclamó el desarrollo de “soluciones tecnológicas más sostenibles”.

El pedido histórico de perdón por la esclavitud

Uno de los puntos más impactantes del texto fue la primera disculpa formal de un papa por el papel histórico de la Iglesia en la legitimación de la esclavitud.

“Por esto, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió León XIV, quien calificó a la esclavitud como una “herida en la memoria cristiana”.

El pontífice recordó que la Iglesia tardó siglos en formular una condena universal contra la esclavitud y vinculó ese pasado con nuevas formas de explotación contemporánea, incluyendo las condiciones laborales asociadas a la economía digital y la extracción de minerales para chips y tecnología vinculada a la IA.