¿La tregua agoniza? Israel y Estados Unidos evalúan reactivar la ofensiva militar contra Irán

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas luego de que trascendiera que Israel y Estados Unidos intensifican los preparativos para una posible reanudación de la guerra contra Irán , en medio del estancamiento diplomático y el creciente despliegue militar en la región.

Según reveló el diario israelí Yedioth Ahronoth, el Ejército de Israel fue puesto en estado de “máxima alerta operativa” ante la posibilidad de nuevos ataques sobre territorio iraní. La decisión final, indicaron fuentes gubernamentales, dependerá del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , quien considera que Teherán no está dispuesto a aceptar las condiciones exigidas por Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

Con más de 70 días de conflicto, Estados Unidos e Irán atraviesan una etapa de negociaciones y tensiones

El deterioro de los canales de negociación reactivó además los planes militares occidentales. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Pentágono ya trabaja en distintos escenarios de contingencia para retomar operaciones militares directas contra la República Islámica. El principal argumento de la administración estadounidense es que todavía no se alcanzaron los objetivos estratégicos vinculados al desmantelamiento de la infraestructura nuclear iraní .

Para Trump, Teherán no está dispuesto a aceptar las condiciones exigidas por Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz duradero.

La nueva escalada ocurre pocos días después de que Estados Unidos y Baréin promovieran una controvertida resolución ante la ONU vinculada al control del estratégico estrecho de Ormuz. Desde Irán, la respuesta no tardó en llegar. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, advirtió que cualquier nueva ofensiva militar tendrá consecuencias “más contundentes, severas y devastadoras”. Además, aseguró que las fuerzas iraníes preparan represalias “sorpresivas” que podrían extenderse a distintos puntos de la región.

El frágil pacto de cese al fuego alcanzado en febrero aparece ahora prácticamente al borde del colapso. Mientras las tropas estadounidenses e israelíes permanecen desplegadas en posiciones estratégicas, la comunidad internacional sigue con preocupación el riesgo de una reactivación de la guerra a gran escala en Medio Oriente, un escenario que podría impactar tanto en la seguridad global como en los mercados energéticos internacionales.