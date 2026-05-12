12 de mayo de 2026
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Tensiones y negociaciones: cómo sigue el conflicto entre Estados Unidos e Irán

A más de 70 días del conflicto entre Estados Unidos e Irán, persisten tensiones mientras avanzan negociaciones y presiones globales.

Tensiones y negociaciones: cómo sigue el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Tensiones y negociaciones: cómo sigue el conflicto entre Estados Unidos e Irán

 Por Augusto Grilli Fox

A más de 70 días del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones geopolíticas continúan abiertas y el foco sigue puesto en las negociaciones políticas, militares y económicas. Aunque en las últimas semanas aparecieron señales de posibles avances diplomáticos, todavía persisten diferencias entre las partes.

En su columna en Aconcagua Radio, el analista en política internacional Augusto Grilli Fox explicó que uno de los ejes centrales de discusión pasa por los límites y plazos vinculados al desarrollo nuclear de Irán. “Hay un punto determinante que es el acuerdo del desarrollo nuclear -o no- por parte de Irán y los plazos. Básicamente Donald Trump plantea limitaciones en ese sentido, pero por otro lado también hay optimismo por parte de ambos países en relación a tratar de llegar a un potencial acuerdo”, sostuvo.

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Hay optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hay optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

“Ya va a empezar a generar una presión un poco más concreta y específica en China, porque si bien es el 20% del petróleo global el que circula por el Estrecho de Ormuz, es básicamente alrededor del 46% que consume China ese petróleo”, explicó Grilli Fox.

El analista además planteó que hoy existe un cambio en las dinámicas globales entre China y Estados Unidos. “China hoy se parece más al Estados Unidos de los 90 y Estados Unidos se parece, por lo menos en las formas, a lo que se hablaba de la China de los 90”, afirmó. Y agregó: “Donald Trump ha roto drásticamente con la línea histórica que ha tenido Estados Unidos”.

Las diferencias entre Estados Unidos e Israel

Otro de los puntos que remarcó el especialista tiene que ver con las diferencias de posicionamiento entre Israel y Estados Unidos frente al conflicto. “Israel tiene hoy no los mismos planes que Estados Unidos, lo cual no es menor. Israel arrastra al gobierno de Donald Trump a esta guerra y después, cuando se empiezan a ver potenciales acuerdos, aparecen diferencias concretas”, indicó.

benjamin netanyahu - Trump
Entre Netanyahu y Trump existen diferencias concretas.

Entre Netanyahu y Trump existen diferencias concretas.

En esa línea, Grilli Fox señaló que el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene una postura distinta respecto a cómo abordar el escenario actual. “Los procesos que pretende llevar adelante Netanyahu son mucho más beligerantes que la planificación que tiene Donald Trump”, concluyó.

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