Conflicto en Oriente Medio: Irán afirma que atacó un buque de EE.UU. en Ormuz

Irán y EE.UU.: Un choque de versiones que enciende alarmas en el punto clave del petróleo. (Archivo)

Las versiones contrapuestas entre Irán y Estados Unidos encendieron alarmas globales tras un supuesto ataque con misiles en el estrecho de Ormuz . Mientras Teherán afirma haber impactado un buque militar, el Pentágono rechaza la denuncia y sostiene que no hubo ningún incidente.

Según la Guardia Revolucionaria de Irán , dos misiles impactaron contra un buque de la Armada estadounidense cerca de la isla de Jask, luego de que la embarcación ignorara advertencias para detenerse. La información fue replicada por agencias estatales iraníes como Fars, que citaron fuentes locales y militares para sostener que el ataque se produjo tras una “advertencia firme y contundente” destinada a impedir el ingreso de fuerzas extranjeras al estrecho.

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Sin embargo, desde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintieron categóricamente la versión. A través de una publicación en la red social X, afirmaron que “ ningún buque de la Armada de EE.UU. ha sido atacado ” y calificaron el reporte como falso. Además, aseguraron que las fuerzas estadounidenses continúan operando en la zona en el marco del “Proyecto Libertad” , una misión anunciada por el presidente Donald Trump para escoltar buques mercantes y garantizar su tránsito seguro en aguas restringidas.

Un movimiento militar en un escenario cada vez más tenso en Oriente Medio

El despliegue de esta operación se da en un contexto de creciente conflicto regional, especialmente tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes ocurrido el 28 de febrero. Desde entonces, las autoridades iraníes endurecieron su postura y advirtieron sobre las consecuencias de cualquier incursión extranjera en Ormuz.

En ese sentido, el general de división Ali Abdollahi, comandante del cuartel militar Khatam al-Anbiya, había alertado previamente a las armadas extranjeras que eviten ingresar al estrecho. En declaraciones difundidas por medios oficiales, sostuvo que los “líderes criminales y el ejército terrorista de Estados Unidos” han puesto en riesgo la seguridad del comercio global y advirtió que cualquier acción adicional podría derivar en un “arrepentimiento irreparable”.

Donald Trump 2026 El pasado domingo 3 de mayo, Donald Trump, presidente Estados Unidos, anunció la puesta en marcha del "Proyecto Libertad". Su objetivo es escoltar barcos bloqueados en el Estrecho de Ormuz y garantizar su salida segura. Foto: The White House

Por su parte, la agencia estatal IRNA reforzó la versión iraní al señalar que su Armada logró bloquear el ingreso de “destructores enemigos de EE.UU. e Israel” mediante una advertencia inmediata.

En medio de la incertidumbre, especialistas advierten sobre la dificultad de verificar lo ocurrido. El analista militar y marítimo Alexandru Hudisteanu señaló que, en caso de haberse producido un impacto real, sería difícil de ocultar. “Si un buque ha sido alcanzado, lo más probable es que Estados Unidos emita un comunicado para confirmarlo o desmentirlo”, explicó.

El experto también remarcó que el estrecho de Ormuz representa una pieza clave en la estrategia iraní, al considerarlo su principal herramienta de presión en eventuales negociaciones. Esto, sostuvo, podría llevar a Teherán a reforzar su control y defensa de la zona.

Mientras persisten las versiones contrapuestas, la situación mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una escalada mayor en un punto neurálgico para la economía global y el suministro energético.