3 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Papa León XIV

El Papa León XIV advirtió sobre la vulneración de la libertad de prensa en el mundo

En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa alertó sobre ataques a periodistas. También rindió homenaje a quienes murieron informando.

El Papa León XIV advirtió sobre la vulneración de la libertad de prensa global

El Papa León XIV advirtió sobre la vulneración de la libertad de prensa global

Vatican News
Por Sitio Andino Mundo

En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, el Papa León XIV alzó la voz para advertir sobre la creciente vulneración de este derecho fundamental en distintas partes del mundo. Durante su mensaje, expresó preocupación por las agresiones a estos comunicadores.

Este domingo, el líder de la Iglesia católica rindió homenaje a los periodistas asesinados en el ejercicio de su labor, especialmente en escenarios de conflicto. Destacó que su testimonio representa “un llamado a la verdad y a la justicia”, subrayando el valor de quienes arriesgan sus vidas para informar. Además, lamentó que la seguridad de los trabajadores de prensa continúe deteriorándose a nivel global.

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El mensaje coincidió con la conmemoración impulsada por la UNESCO, que cada 3 de mayo pone en agenda la importancia de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. En ese sentido, el Papa insistió en que las agresiones contra la prensa constituyen una amenaza directa a la democracia y al derecho de las sociedades a estar informadas.

Semanas atrás, el Sumo Pontífice se pronunció a favor de la paz en Medio Oriente y cuestionó la intervención militar en conflictos internacionales, como los vinculados con Irán y Venezuela. Esto le motivó una crítica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó que "no quiere" un Papa “que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. El efecto dominó generado por el llamamiento a la paz de León XIV, culminó con mensajes de apoyo de distintos mandatarios europeos y asiáticos.

El llamado del Papa León XIV a la oración y a la paz mundial

Por otra parte, con el inicio del mes de mayo, León XIV invitó a los fieles a retomar la práctica del rezo del Rosario, con intenciones centradas en la paz mundial y la unidad dentro de la Iglesia. Encomendó además la compleja situación internacional a la Virgen María, evocando el ejemplo de los discípulos que aguardaban la llegada del Espíritu Santo.

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Finalmente, León XIV cerró su intervención solicitando a los fieles que continúen rezando por su ministerio pastoral, en un contexto global atravesado por conflictos y desafíos sociales que, según expresó, requieren del compromiso colectivo y la solidaridad.

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