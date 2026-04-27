Qué variables entran en juego en el intento de magnicidio a Donald Trump

El intento de magnicidio contra Donald Trump que tuvo lugar este fin de semana puso en debate la seguridad interna en un contexto marcado por una creciente polarización geopolítica. Para el analista internacional Augusto Grilli Fox , el episodio no puede leerse de manera aislada: “Esto ocurre en un contexto donde Estados Unidos se encuentra en guerra”, señaló en diálogo con Aconcagua Radio.

Uno de los puntos centrales del intento de asesinato pasa por el perfil del atacante y la hipótesis de un accionar individual. “Está la discusión de si es un lobo solitario o no”, planteó Grilli Fox, al tiempo que puso el foco en la facilidad de acceso y en cómo este tipo de hechos expone debilidades en los sistemas de prevención.

Video: atentaron contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el tirador fue detenido

Asimismo, el ataque del fin de semana -aparentemente- no estuvo organizado desde afuera ni por ciudadanos extranjeros -uno de los sectores sobre los que ha puesto el foco la gestión trumpista-. En este sentido, para Grilli Fox, lo que emerge es una fractura profunda que ocurre hacia el interior del propio país: “Estados Unidos es un país con una profunda grieta cultural, religiosa, política e ideológica”.

El impacto del episodio también abre interrogantes hacia adelante, especialmente en materia de seguridad. A menos de 50 días de la Copa del Mundo, el país se prepara para recibir no sólo a figuras deportivas, sino también a líderes internacionales. “¿Cómo se hace para garantizar la seguridad absoluta de un mundial?”, se preguntó, en un contexto donde “los fanatismos son por ahí incontrolables”.

En paralelo, el intento de magnicidio se da en medio de un escenario geopolítico complejo y en plena antesala electoral. Con la mirada puesta en conflictos externos como Irán y en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, Estados Unidos enfrenta un clima “muy delicado y sensible”.

Escuchá la nota completa