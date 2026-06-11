11 de junio de 2026
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Seguridad Vial

Día de la Seguridad Vial: "La educación y la condena social son tan importantes como las multas"

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, Edgardo Juchniuk analizó avances y deudas pendientes. Pidió más educación y una mayor condena social.

Seguridad vial en Mendoza: el desafío pendiente que preocupa a los especialistas.

Seguridad vial en Mendoza: el desafío pendiente que preocupa a los especialistas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Aconcagua Radio

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk reflexionó sobre los avances y las deudas pendientes en materia de seguridad vial los controles de alcoholemia, las sanciones y la necesidad de fortalecer la educación desde edades tempranas.

¿Los controles son suficientes para cambiar conductas en materia de seguridad vial?

EJ: Los controles ayudan, pero no alcanzan por sí solos. Muchas veces la gente empieza a cuidarse cuando aparece la posibilidad de una multa importante. Sin embargo, además de la sanción económica, tiene que existir una condena social.

Me pasó de ver personas que habían dado positivo en un control de alcohol y lo contaban con total naturalidad. Yo me estaría muriendo de vergüenza. Tenemos que lograr que ciertas conductas dejen de ser aceptadas socialmente.

¿Qué sucede con quienes acumulan infracciones o antecedentes de alcoholemia?

EJ: Hoy en día no existe una base de datos centralizada que permita conocer el historial completo de multas e infracciones de una persona. Por eso no existe un sistema de scoring que diferencie a un conductor responsable de otro que acumula faltas.

¿Las compañías de seguros consideran esos antecedentes?

EJ: No. Una persona que tuvo varias infracciones puede terminar pagando lo mismo que alguien que nunca cometió una falta. La aseguradora puede cancelar una póliza si detecta muchos siniestros, pero otra compañía no necesariamente tendrá acceso a esa información. Ahí también hay una oportunidad para mejorar el sistema.

¿Qué ocurre con la cobertura del seguro cuando hay alcohol de por medio?

EJ: Nuestra legislación está orientada a proteger a la víctima, y eso me parece correcto. En el caso de la responsabilidad civil, la cobertura se mantiene hasta cierto límite. Lo importante es entender que la persona perjudicada no tiene ninguna culpa de que otro conductor haya tomado alcohol antes de manejar.

¿Qué otras medidas considera necesarias?

EJ: Hay que revisar algunas cuestiones relacionadas con la renovación del carnet de conducir en personas de edad avanzada. No se trata de discriminar, sino de ser realistas. Los reflejos cambian con los años y debería haber controles periódicos más estrictos para determinar si una persona está en condiciones de seguir conduciendo.

¿Cuál es la principal deuda pendiente en materia de seguridad vial?

EJ: La gran deuda sigue siendo la educación vial. No recuerdo la última campaña estatal fuerte sobre el tema. Los controles son importantes, pero una política de seguridad vial no puede limitarse únicamente a sancionar. Tenemos que trabajar mucho más en prevención.

Necesitamos que la seguridad vial sea una verdadera política de Estado y que trascienda los cambios de gobierno. Nos afecta a todos por igual. Si queremos reducir los siniestros y salvar vidas, no podemos depender únicamente de las multas; tenemos que construir una cultura de respeto y responsabilidad en las calles y rutas.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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