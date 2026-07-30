Pólizas de caución para obras: qué son, cómo funcionan y por qué pueden ser necesarias

Las pólizas de caución son una herramienta de garantía que puede resultar clave al momento de iniciar una obra pública o privada . Su función es cubrir distintos incumplimientos y reducir riesgos para las partes involucradas . Desde el mantenimiento de una oferta hasta los vicios ocultos, existen diferentes modalidades según cada contrato.

En Aconcagua Radio , el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk explicó cuáles son las principales coberturas, qué actores intervienen y por qué pueden resultar una alternativa conveniente frente al depósito de dinero en efectivo.

Edgardo Juchniuk ( EJ ): Básicamente, son garantías que se pueden utilizar en cualquier caso . Fundamentalmente, donde más se utilizan es en las obras . Ahora no tanto porque no hay tanta obra pública, pero antes siempre en las obras públicas se pedían garantías.

EJ : Siempre se pide, por ejemplo, una garantía de mantenimiento de oferta . En las obras públicas que licita el Estado, provincial, nacional, municipal, lo que sea, dentro de la licitación el que presenta su oferta tiene la obligación de contratar una póliza de caución.

Lo que garantiza es que la oferta que vos estás haciendo vas a mantenerla en el tiempo, se va a sostener.

¿Qué otra garantía es importante cuando una empresa gana una licitación?

EJ: También tenés la garantía de cumplimiento del contrato, de ejecución del contrato. Eso garantiza que la empresa a la cual han adjudicado termine la obra.

¿Las pólizas de caución también sirven para obras privadas?

EJ: Sí. Es muy similar. Simplemente hay que hacer un contrato entre el constructor y el propietario de la casa.

Tiene que ser un contrato detallando perfectamente las tareas que van a realizar, los tiempos de ejecución y, en base a eso, se lleva a una compañía de seguros y la compañía es la que te lo puede garantizar.

¿Qué pasa si el constructor abandona una obra privada?

EJ: La póliza garantiza que la compañía va a indemnizar, porque lo que se contrata es una suma asegurada. Entonces indemniza por la suma asegurada y por el avance de obra que haya tenido, se hace el cálculo correspondiente y se indemniza en ese sentido.

¿Qué ocurre con los anticipos que se entregan antes de comenzar una obra?

EJ: También tenés otra garantía que es muy importante, que es la de anticipo financiero. Muchas veces te piden plata para comprar los materiales. Bueno, se garantiza con este tipo de pólizas el cumplimiento de ese anticipo financiero.

¿El constructor queda liberado después de que la aseguradora indemniza?

EJ: Acá hay tres patas. Se produce el incumplimiento por parte del tomador, el asegurado reclama, la compañía indemniza, pero después va en contra del tomador.

¿Por qué conviene consultar a un productor asesor de seguros antes de iniciar una obra?

EJ: Es conveniente, sin ninguna duda. Yo siempre lo planteo desde este punto de vista: para evitar el siniestro. Previa selección del constructor, lo hace la aseguradora, verifica sus antecedentes y eso ya te libera de una incertidumbre o alguna duda que vos podés tener.

La posibilidad después de que se produzca el siniestro siempre está latente por diferentes motivos, y no necesariamente voluntarios de la persona. Puede haber errores voluntarios o involuntarios. También podés tener responsabilidad civil profesional por errores u omisiones. Por ejemplo, si alguien conecta el flexible de la caliente en la fría y vos podés hacer un reclamo, si tenés contratada la póliza te lo cubre.

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