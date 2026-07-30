Comprar un lote en Mendoza: en Aconcagua Radio, las claves para evitar estafas antes de invertir

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza brindó recomendaciones clave para evitar estafas.

La compra de un terreno suele representar el primer paso hacia la casa propia o una inversión a largo plazo. Sin embargo, en Mendoza también se ha convertido en un terreno fértil para estafas y operaciones irregulares, especialmente en desarrollos que se promocionan en redes sociales o mediante preventas. En diálogo con Aconcagua Radio , el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera , explicó cuáles son las principales diferencias entre un lote, un fraccionamiento y un condominio, y detalló qué controles debe hacer cualquier comprador antes de entregar dinero.

Según Irrera, uno de los errores más frecuentes es creer que cualquier terreno ofrecido como "lote" está en condiciones de ser escriturado.

" Antes de comprar hay que asesorarse en el municipio . Desde 2021 cada municipio define su ordenamiento territorial y hay zonas donde directamente no se puede fraccionar ni desarrollar un loteo", explicó.

El dirigente inmobiliario señaló que algunos propietarios adquieren fincas de bajo valor y comienzan a ofrecer parcelas sin que exista la posibilidad legal de urbanizarlas.

"Hay gente que compra una finca muy barata y sale a vender lotes sabiendo que ese terreno no se puede fraccionar. Ahí aparecen muchas de las estafas", advirtió.

Como ejemplo mencionó el caso de Guaymallén, donde existen áreas protegidas como cinturón verde destinadas a preservar tierras productivas e irrigadas, lo que limita nuevos desarrollos urbanos.

Loteo y fraccionamiento no son lo mismo

Uno de los conceptos sobre los que más insistió Irrera es que fraccionamiento y loteo son figuras completamente distintas.

Explicó que un fraccionamiento se realiza sobre parcelas que ya tienen frente a una calle pública y servicios disponibles, por lo que cada terreno obtiene su propia nomenclatura, padrón y escritura sin necesidad de realizar obras de urbanización adicionales.

En cambio, un loteo implica un desarrollo urbano mucho más complejo.

"El municipio interviene desde el inicio porque exige apertura de calles, provisión de agua, electricidad, gas, alumbrado público, cordones, cunetas y toda la infraestructura necesaria para que esos terrenos puedan escriturarse individualmente", detalló.

Por ese motivo, sostuvo que la ley provincial no permite comercializar un loteo sin las aprobaciones correspondientes.

El riesgo de las preventas

Otro de los puntos que generó preocupación durante la entrevista fue la venta en modalidad de preventa. Irrera explicó que muchas veces se promocionan desarrollos que todavía no cuentan con autorización municipal ni con la infraestructura exigida.

"Se pone un cartel, se promete un desarrollo futuro y la gente confía. Ahí es donde suelen aparecer las estafas", afirmó.

El especialista indicó que recién cuando el loteo obtiene las aprobaciones municipales y cumple con todos los requisitos técnicos pueden comenzar las ventas con seguridad jurídica.

Los peligros de comprar en condominio

La figura del condominio fue otro de los temas abordados durante la entrevista. Irrera aclaró que compartir la propiedad de un terreno no es ilegal cuando existe la posibilidad de dividirlo posteriormente. Sin embargo, advirtió sobre los llamados "condominios de hecho", que suelen comercializarse como si fueran lotes independientes.

En esos casos, el comprador no adquiere una parcela específica, sino un porcentaje de una propiedad mayor.

"Muchas personas creen que compraron un lote de 300 o 500 metros cuadrados y, en realidad, lo único que reciben es un porcentaje indiviso del inmueble", explicó.

Esto puede generar importantes inconvenientes al momento de vender, ya que las decisiones sobre la propiedad dependen de todos los copropietarios.

"Si alguno fallece, se va del país o no presta conformidad, aparecen los problemas. Además, muchas veces existe un solo padrón y todos comparten las obligaciones impositivas", agregó.

Qué documentación hay que pedir antes de comprar

Para Irrera, la primera recomendación es simple: solicitar la escritura. "La escritura es el documento principal que hay que pedir cuando uno compra un terreno, una casa o un departamento", sostuvo.

No obstante, aclaró que eso por sí solo no alcanza. También recomendó verificar que el inmueble no tenga embargos, inhibiciones u otros gravámenes, una tarea que normalmente realizan las inmobiliarias y los escribanos antes de concretar la operación.

Si el terreno aún no posee escritura, aconsejó consultar en el municipio para conocer en qué estado se encuentra el expediente y si el desarrollo cuenta con las aprobaciones necesarias.

El consejo más importante

Irrera insistió en que la mejor herramienta para evitar fraudes es informarse antes de firmar cualquier operación.

"Lo más importante es asesorarse. Consultar con un agrimensor, con una inmobiliaria matriculada y, sobre todo, verificar en el municipio que el desarrollo esté aprobado. Esa consulta puede evitar muchos problemas después", concluyó.

La entrevista completa en Aconcagua Radio