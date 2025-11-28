Todo lo que hay que saber antes de comprar una propiedad, según la Cámara Inmobiliaria de Mendoza

Todo lo que hay que saber antes de comprar una propiedad.

Si sos uno de los afortunados que hoy puede comprar la casa propia , tenés que hacerlo con asesoramiento, para evitar errores y dolores de cabeza. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza , Roberto Irrera , ofreció una guía completa para quienes están evaluando comprar una propiedad. Desde cómo se determina el valor real de un inmueble hasta qué factores influyen en su precio, el referente del sector repasó los aspectos esenciales para evitar errores y tomar decisiones informadas.

Roberto Irrera , explicó en detalle cuáles son los aspectos fundamentales a la hora de comprar una propiedad y por qué la tasación debe ser realizada por profesionales capacitados .

En su columna en el programa Haciendo Cumbre, por Aconcagua Radio, Irrera explicó el proceso de tasar un inmueble y la complejidad que implica. Explicó que una tasación “ es buscar el valor económico de un inmueble o hacer un pronóstico de un precio de un inmueble que se va a poner a la venta ”.

Según explicó, pueden realizarla corredores públicos inmobiliarios , arquitectos, ingenieros o agrimensores, siempre que cuenten con formación específica.

El presidente de la Cámara detalló que existen tres métodos de tasación:

Comparativo: el que piden la mayoría de los bancos. No se basa en precios publicados, sino en valores reales de venta.

Rentabilidad: aplicado a inmuebles destinados a generar ingresos.

Reposición: calcula cuánto costaría construir hoy esa propiedad, ajustando por antigüedad y estado. “Personalmente prefiero el método por reposición, porque es más exacto”, afirmó.

La visita presencial sigue siendo irremplazable

Ante la consulta sobre tasaciones virtuales, Irrera fue categórico: “Para hacer un trabajo serio hay que visitar el inmueble. Desde una foto no ves grietas, vicios ocultos ni el estado real”.

Explicó que los profesionales trabajan con planillas de categorización, donde registran materiales, terminaciones, estado general y posibles defectos que podrían influir en el valor.

Incluso desaconsejó pintar una casa antes de una tasación: “Prefiero que el cliente vea lo genuino. Una grieta puede reaparecer y eso cambia todo”.

Ubicación, forma del terreno y servicios: los factores que más pesan

A la hora de poner precio, no solo se evalúa la construcción:

la zona ,

si el terreno es regular o irregular,

si está en esquina o sobre una calle principal,

si tiene frente a dos calles,

la disponibilidad de servicios,

la cercanía a centros urbanos,

la demanda en ese momento del mercado.

“No es lo mismo construir en Colonia Segovia que en Palmares: en el precio final se nota”, ejemplificó.

El valor cambia: cuándo actualizar una tasación

Uno de los puntos que más conflictos genera es la vigencia del precio. Irrera explicó que una tasación tiene validez aproximada de tres meses, debido a movimientos constantes en materiales como hierro y cemento.

Además, recordó que en Argentina influyen las variaciones del dólar paralelo y los ciclos del mercado: “A veces una casa sube porque no hay créditos para construir; otras veces baja porque la demanda se vuelca a los lotes”.

Honorarios, tiempos y responsabilidad

Los honorarios profesionales —según la Ley 3043— parten de $250.000 para inmuebles urbanos, y pueden aumentar según la complejidad del trabajo.

Para elaborar un informe serio, el tasador necesita unas 72 horas, ya que debe investigar operaciones reales de la zona y justificar cada dato ante eventuales revisiones judiciales: “Uno nunca sabe dónde va a terminar una tasación. Hay que poder sostener lo que se escribe”.

Qué buscan hoy los compradores

En cuanto a preferencias del mercado, Irrera señaló que elementos como cocheras, dos baños, buena luminosidad y ventilación suman valor.

En departamentos, la cochera “cotiza prácticamente por separado”.

Finalmente, recordó que el “valor afectivo” no influye en el precio real: “El inmueble vale por lo que es, no por la historia familiar que tiene”.

La Cámara Inmobiliaria de Mendoza atiende de 14 a 18 en España 1721, Ciudad, y consultas al 261 255 2320.