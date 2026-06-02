Autos chinos de lujo: dos nuevas marcas desembarcan en Mendoza con precios competitivos

La avanzada automotriz china sigue a toda máquina y captando el mercado argentino. En apenas una semana, dos marcas de lujo asiáticas a precios ultra competitivos desembarcaron en la provincia de Mendoza .

Grupo Lorenzo presentó la marca ARCFOX , línea de lujo 100% eléctrica del Grupo BAIC , uno de los mayores conglomerados automotrices de China. En forma simultánea, otra cadena confirmó el inicio de la preventa exclusiva de Lynk & Co , marca global fundada en Suecia con respaldo industrial chino, que llega a la provincia con tres modelos de propulsión híbrida enchufable .

La coincidencia expresa la consolidación de una tendencia que reposiciona a la industria automotriz china en el segmento premium , un territorio que hasta hace poco parecía reservado a las marcas europeas y americanas y que llegó para quedarse.

ARCFOX fue creada en 2017 bajo el ala del Grupo BAIC con un mandato preciso: desarrollar vehículos eléctricos de categoría de lujo que compitieran en los mercados más exigentes del mundo. La apuesta no tardó en rendir frutos: la marca cuenta hoy con presencia consolidada en China, Europa y Japón, donde se ha posicionado como una de las propuestas más avanzadas dentro del universo de la movilidad eléctrica internacional .

Uno de los elementos que distingue a la marca en términos de identidad visual es la participación del diseñador italiano Walter de Silva, responsable de algunos de los modelos más reconocidos de Audi, Lamborghini, Alfa Romeo, Volkswagen y SEAT. Su intervención confiere a ARCFOX una estética que dialoga con el lujo europeo sin perder la singularidad que define a la nueva generación de fabricantes chinos.

8 Las líneas de diseño deportivas también se hacen presentes en la movilidad eléctrica china

Para el mercado argentino, el desembarco de ARCFOX se inscribe además en el crecimiento sostenido de BAIC en el país. La automotriz china cerró 2025 como la marca de origen chino con mayor volumen de ventas en Argentina, lo que otorga al grupo importador una plataforma comercial consolidada sobre la cual escalar hacia un segmento superior.

Grupo Lorenzo presentó una gama inicial de cuatro vehículos. El ARCFOX T1 es un SUV urbano pensado para la movilidad ágil y versátil en ciudad. El S5, un sedán sportback, apunta al confort y al diseño aerodinámico. El T5, SUV de alta autonomía, incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción y carga rápida. Por último, el Kaola S introduce una propuesta de formato singular, con puertas corredizas y un interior orientado al confort urbano. La autonomía del conjunto oscila entre 350 y 750 kilómetros según versión.

Lynk & Co: diseño escandinavo, plataforma china y preventa activa

El otro actor del doble desembarco es Lynk & Co, marca fundada en 2016 en Gotemburgo, Suecia, que combina ingeniería y diseño europeo con respaldo industrial chino. La empresa se concibió desde sus orígenes como un proyecto global orientado a un usuario hiperconectado, con altos estándares de seguridad y una integración digital profunda en el vehículo. Sus tres modelos disponibles en Argentina han obtenido calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, el protocolo europeo de seguridad vehicular considerado el más riguroso del mundo.

El representante oficial de la marca en Mendoza lanzó la preventa exclusiva el primer día de junio de 2026 y tiene prevista la apertura de un Urban Store en Palmares Mall para el segundo semestre del año, punto de contacto que complementará la red de Flagship Hubs de la marca.

La oferta inicial comprende tres modelos con tecnología híbrida enchufable. El Lynk & Co 01 es el SUV de acceso a la gama, orientado a la versatilidad y la eficiencia. El 06, de perfil más deportivo, apunta a quienes priorizan la dinámica de conducción y el refinamiento interior. El 08, modelo insignia de la familia, está dirigido al segmento ejecutivo y combina amplitud, lujo y conectividad avanzada.

3 Lujo, tecnología y líneas simples una característica de la movilidad china

Un mercado en transición

La llegada simultánea de ARCFOX y Lynk & Co a Mendoza no es una mera coincidencia comercial. Ambas marcas comparten una genealogía industrial china y apuntan a un segmento (el premium tecnológico) que en la Argentina ha estado históricamente dominado por fabricantes europeos y, en menor medida, japoneses. Su irrupción configura un escenario inédito para el mercado regional: por primera vez, dos propuestas de lujo con origen o respaldo chino compiten en el mismo espacio geográfico y temporal por los mismos compradores.

Las diferencias entre ambas son, sin embargo, sustantivas. ARCFOX apuesta por la propulsión íntegramente eléctrica y construye su identidad sobre la autonomía extendida y el diseño de autor. Lynk & Co opta por la hibridación enchufable y sostiene su propuesta en la certificación de seguridad europea y en una experiencia de compra que busca distanciarse del modelo transaccional tradicional. Son dos filosofías distintas ante un mismo diagnóstico: el mercado premium mendocino está maduro para recibir una nueva generación de productos.

Argentina registra un crecimiento sostenido de la participación de marcas chinas en el total de ventas de vehículos, proceso que se ha acelerado en el último año.