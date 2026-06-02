Violento robo a una mujer en pleno centro de Mendoza

Momentos de extrema tensión se vivieron en la noche del lunes en pleno centro de Mendoza , cuando un delincuente armado irrumpió en un local comercial y protagonizó un violento robo contra tres mujeres que se encontraban trabajando en el lugar, a tal punto que a una de ellas la apuntó en la cabeza para exigirle dinero en efectivo.

El robo ocurrió cerca de las 20.50 en la esquina de Pedro Molina y Avenida España , en pleno centro de Mendoza.

El delincuente, tras apuntar a una de las damnificadas, se alzó con $50.000 en efectivo, un celular y un monedero, en tanto que durante la fuga, arrojó en la vereda estos últimos dos objetos.

Según la información policial, efectivos fueron desplazados al lugar tras un llamado al CEO que alertó sobre el asalto.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a la encargada del comercio, una joven de 22 años, quien relató que un hombre ingresó al local y, bajo amenazas de muerte mientras exhibía un arma de fuego, la apuntó en la cabeza y le exigió la entrega de dinero junto a objetos de valor.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso logró apoderarse de 50.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y un monedero. Tras concretar el atraco, escapó corriendo por calle España hacia el sur.

La víctima señaló que, durante la fuga, el delincuente arrojó el monedero y el teléfono celular a mitad de cuadra. Ambos elementos fueron recuperados por una compañera de trabajo que presenció el hecho.

Las otras dos mujeres que se encontraban en el comercio también vivieron momentos de angustia durante el asalto. Afortunadamente, ninguna resultó lesionada.

El autor del hecho fue descripto como un hombre que vestía una capucha gris y negra, bufanda negra, pantalón deportivo negro marca Adidas y zapatillas oscuras.

La investigación quedó a cargo de personal de Investigaciones y Policía Científica, que trabajó en la escena en busca de pruebas. Además, los pesquisas analizan registros de cámaras privadas de seguridad instaladas en la zona, cuyas imágenes podrían resultar clave para identificar al asaltante.