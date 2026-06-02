Emoción por Juan Cruz Yacopini: así fue el momento en que volvió a caminar

En un hecho que conmocionó al deporte mendocino a fines de 2025 , Juan Cruz Yacopini volvió a mostrarse en redes sociales y compartió importantes avances en su recuperación . En esta oportunidad, publicó un video junto a su fisioterapeuta en el que se lo ve dando nuevos pasos en su proceso para volver a caminar , acompañado por un mensaje tan simple como alentador: " Sin prisa, pero sin pausa ".

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini volvió a generar emoción entre sus seguidores y fanáticos del automovilismo al compartir un reciente video , donde muestra parte del trabajo de rehabilitación que realiza para recuperar la movilidad.

" Arrancando una nueva semana, solo calidad. Sin prisa, pero sin pausa ", escribió junto a las imágenes. En el registro se observa cómo, pese a las dificultades propias de su recuperación, logra mantenerse de pie y dar algunos pasos asistido por una profesional. También se lo ve levantarse de su silla de ruedas para subir a una camioneta.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo de familiares, amigos, aficionados y figuras vinculadas al deporte motor, quienes siguieron de cerca su evolución desde el grave accidente que sufrió el 19 de diciembre de 2025 mientras navegaba en el dique El Carrizal.

_Alexandre Pinto - Juan Yacopini - 2 de junio En medio de su recuperación, Yacopíni recibió la visita de dos pilotos profesionales. Foto: Captura

Durante la jornada, además, recibió la visita del piloto portugués Alexandre Pinto y del motociclista argentino Manuel Andújar, quienes le expresaron su respaldo de manera personal. "Sos muy grande, hermano. Siempre tirando para adelante", escribió Pinto en sus historias de Instagram.

Tras atravesar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo internado en terapia intensiva y generó preocupación por posibles secuelas permanentes, Yacopini logró avanzar favorablemente gracias al tratamiento médico y al acompañamiento de su entorno. Hoy continúa transitando una recuperación que muestra señales cada vez más alentadoras.