3 de junio de 2026
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Entró a Gran Hermano 2026 y revolucionó la casa: quién es Alejandra Majluf

Alejandra Majluf ingresó a Gran Hermano Generación Dorada 2026 en reemplazo de Gladys La Bomba Tucumana. Conocé quién es la nueva participante.

Entró a Gran Hermano 2026 y revolucionó la casa: quién es Alejandra Majluf
Entró a Gran Hermano 2026 y revolucionó la casa: quién es Alejandra Majluf
Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En reemplazo de Gladys La Bomba Tucumana, Alejandra Majluf ingresó a la casa más famosa. ¿Quién es la nueva participante? Te lo contamos.

La historia de Alejandra Majluf, la nueva integrante de Gran Hermano

Con una extensa trayectoria en los medios, Alejandra Majluf construyó su carrera entre la actuación, la conducción y la formación artística. Su llegada a Gran Hermano 2026 la vuelve a poner bajo las cámaras.

Durante los 90' logró destacarse por una personalidad espontánea y una forma poco convencional de desenvolverse frente a cámara, en una época en la que los formatos televisivos eran mucho más rígidos. Esa impronta le permitió ganar visibilidad y convertirse en una figura reconocida dentro del entretenimiento.

Embed - Alejandra Majluf llegó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

A lo largo de su carrera participó en diversos proyectos televisivos y teatrales, combinando su trabajo artístico con la docencia. Su versatilidad le permitió mantenerse vinculada al mundo del espectáculo desde distintos roles, consolidando una trayectoria de varias décadas.

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Majluf explicó que ve esta experiencia como una oportunidad para descubrir nuevas facetas de sí misma y enfrentar desafíos diferentes. "Siento que todavía tengo mucho por aprender y esta experiencia puede ser una gran oportunidad para hacerlo", expresó en su presentación.

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