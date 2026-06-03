Entró a Gran Hermano 2026 y revolucionó la casa: quién es Alejandra Majluf

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En reemplazo de Gladys La Bomba Tucumana, Alejandra Majluf ingresó a la casa más famosa. ¿Quién es la nueva participante? Te lo contamos.

Con una extensa trayectoria en los medios, Alejandra Majluf construyó su carrera entre la actuación, la conducción y la formación artística . Su llegada a Gran Hermano 2026 la vuelve a poner bajo las cámaras.

Durante los 90' logró destacarse por una personalidad espontánea y una forma poco convencional de desenvolverse frente a cámara, en una época en la que los formatos televisivos eran mucho más rígidos. Esa impronta le permitió ganar visibilidad y convertirse en una figura reconocida dentro del entretenimiento .

A lo largo de su carrera participó en diversos proyectos televisivos y teatrales, combinando su trabajo artístico con la docencia. Su versatilidad le permitió mantenerse vinculada al mundo del espectáculo desde distintos roles, consolidando una trayectoria de varias décadas.

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Majluf explicó que ve esta experiencia como una oportunidad para descubrir nuevas facetas de sí misma y enfrentar desafíos diferentes. "Siento que todavía tengo mucho por aprender y esta experiencia puede ser una gran oportunidad para hacerlo", expresó en su presentación.

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