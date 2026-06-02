Patricia Bullrich en Mendoza: por qué Milei rechazó su renuncia y el futuro de Zona Fría, en dudas

Con todas las miradas puestas por sus recientes posiciones diferenciadas de Casa Rosada , la senadora nacional Patricia Bullrich pasó por Mendoza y dejó fuertes definiciones políticas sobre su relación con los hermanos Milei, el futuro electoral y la posibilidad de aceptar cambios en Zona Fría para que sea aprobada en el Senado .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Patricia Bullrich (@patobullrich) copó la agenda local: la Senadora Nacional ya se encuentra en Mendoza en un viaje que entrelaza la gestión tecnológica y un fuerte armado político, justo después de haber desafiado la orden de Javier Milei en el Senado por el pliego de la jueza Michelli y de haber puesto su renuncia a disposición del mandatario. El motivo formal de su arribo es su participación en el cierre de la primera jornada de la White Hat Conference 2026, la prestigiosa cumbre global sobre ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención del cibercrimen que se desarrolla en el Hotel Sheraton. Más información en sitioandino.com #PatriciaBullrich #Mendoza #WhiteHat2026 #PoliticaMendoza #LaLibertadAvanza"

La exministra de Seguridad confirmó que puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque libertario en el Senado y lo expuso en una reunión privada. " El presidente no le dio importancia ", reveló, por lo tanto continuará al frente de la bancada oficialista en la Cámara Alta.

Insistió que su oposición al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, familiar del periodista Hugo Alconada Mon, se trató de "una objeción de conciencia" , como lo había planteado en sus redes sociales, por lo tanto, "como persona de bien puse a disposición mi renuncia" , contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Sin embargo, según su versión, el Jefe de Estado desestimó el planteo, pese a que expuso una posición contraria a la de la exministra. "No hay internas. Hoy ha salido con toda claridad una comunicación del partido expresando que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante", sostuvo quien es integrante de la mesa política del oficialismo nacional.

¿La Libertad Avanza acepta cambios a la reducción de Zona Fría?

Luego de la media sanción en Diputados, y la reacción social negativa en las provincias afectadas, Bullrich reconoció que el camino en el Senado de la reducción de Zona Fría es más sinuoso y el oficialismo no cuenta con los votos para sancionarla tal como llegó desde la Cámara Baja.

A la jefa de la bancada violeta le llegó, la semana pasada, un pedido de los dos senadores mendocinos del radicalismo —Rodolfo Suarez y Mariana Juri—, así como del intendente de San Carlos Alejandro Morillas, un pedido para que Mendoza se mantenga dentro del régimen de subsidios a la boleta de gas natural, que beneficia a unos 400 mil usuarios en la provincia.

Patricia Bullrich, Mercedes Rus y Hebe Casado 02-06-26 Patricia Bullrich pasó por Mendoza y se reunió con una de las principales figuras de su espacio político: la vicegobernadora Hebe Casado. Foto: @hebesil en X

"Vamos a analizar los reparos que presentaron los senadores de las provincias —anticipó— y creo que vamos a llegar a un acuerdo". En ese sentido, destacó que el Senado ya ha modificado algunos proyectos girados de Diputados, por lo tanto se mostró optimista de arribar a un convenio con los bloques aliados para destrabar la discusión. "Si no llegamos a ese acuerdo, (la ley) no avanza", subrayó.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre una eventual candidatura en 2027

En cuanto a las especulaciones sobre una potencial candidatura suya a la presidencia en 2027 (se ha rumoreado que Alfredo Cornejo podría ser su compañero de fórmula), la senadora descartó esa posibilidad y afirmó que respaldará la reelección de Javier Milei.

En cuanto a la disputa interna en Cambia Mendoza, con varios precandidatos a gobernador anotados, Bullrich prefirió evitar la polémica e inclinarse por un nombre (dos de ellos, el diputado nacional Luis Petri y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, la acompañaron en el evento). "Mendoza va a elegir a sus candidatos de manera democrática", señaló.