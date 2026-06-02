2 de junio de 2026
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Investigación

Tras la detención de Facundo Leal, la investigación por corrupción en ARSAT va por otro mendocino

Avanza la investigación por presuntas coimas y direccionamientos de contratos en ARSAT. Gerardo Boschín y Facundo Leal, los mendocinos involucrados.

Tras la detención de Facundo Leal, la investigación por corrupción en ARSAT va por otro mendocino.

Tras la detención de Facundo Leal, la investigación por corrupción en ARSAT va por otro mendocino.

Por Sitio Andino Política

La detención de Facundo Leal, extitular de ARSAT, destapó un entramado de supuesta corrupción que involucra a otro mendocino. La investigación apunta a una red de direccionamientos de contratos, sobreprecios y coimas vinculadas a la empresa estatal de telecomunicaciones.

El caso surgió tras un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de San Fernando, Buenos Aires, operado por Argentina Logistic Services (ALS), donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. A través de las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado, lo que llevó a indagar sobre la contratación de ALS.

De los allanamientos realizados por la Justicia derivó en la detención del mendocino Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y, en 2025, fue la cabeza del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Su paso por el Estado incluyó funciones tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como en el inicio de la gestión de Javier Milei, donde mantuvo influencia en el área de Transporte.

Facundo Leal Arsat
Facundo Leal.

Facundo Leal.

En su domicilio de Palermo se le secuestró una millonaria suma en dólares sin justificación aparente (más de US$650.000 en efectivo), dinero en al menos seis monedas extranjeras, ketamina, cocaína, drogas sintéticas, elementos de fraccionamiento y consumo, como balanzas y bolsas. Esto hizo ampliar los alcances de la investigación.

El otro mendocino involucrado

Otro actor importante para la Justicia es el mendocino Gerardo Boschín, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión de Fernández, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno de Milei. Habría sido el nexo de la empresa ALS para conseguir el contrato con ARSAT mediante coimas, es por eso que está siendo investigado.

Según la causa, informó Infobae, Boschín filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de $1.930.861 y $40.300.000 en contrataciones directas entre 2021 y 2024, por servicios de depósito, gruas, transporte, entre otros segmentos.

También está involucrado Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT. No es de Mendoza, pero sería el cuñado de Facundo Leal. De acuerdo con la investigación, habría firmado la prórroga del contrato de ALS sin la intervención del Directorio. Además, figura Santiago Pando, como posible intermediario, y Juan Antonio Álvarez, jefe de compras y contrataciones de ARSAT. Todos serán citados a indagatoria.

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