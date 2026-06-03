3 de junio de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de junio de 2026

ANSES informa que se abonan las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas correspondientes al mes pasado.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de junio de 2026
ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de junio de 2026
Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 3 de junio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: quiénes cobran este miércoles 3 de junio de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.
  • Mayo - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de mayo, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de junio.

calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de junio

Fechas de cobro ANSES junio 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 8 de junio
  • Documentos terminados en 1: 9 de junio
  • Documentos terminados en 2: 10 de junio
  • Documentos terminados en 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4: 12 de junio
  • Documentos terminados en 5: 16 de junio
  • Documentos terminados en 6: 17 de junio
  • Documentos terminados en 7: 18 de junio
  • Documentos terminados en 8: 19 de junio
  • Documentos terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de junio
  • Documentos terminados en 1: 9 de junio
  • Documentos terminados en 2: 10 de junio
  • Documentos terminados en 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4: 12 de junio
  • Documentos terminados en 5: 16 de junio
  • Documentos terminados en 6: 17 de junio
  • Documentos terminados en 7: 18 de junio
  • Documentos terminados en 8: 19 de junio
  • Documentos terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de junio
  • Documentos terminados en 1: 11 de junio
  • Documentos terminados en 2: 12 de junio
  • Documentos terminados en 3: 16 de junio
  • Documentos terminados en 4: 17 de junio
  • Documentos terminados en 5: 18 de junio
  • Documentos terminados en 6: 19 de junio
  • Documentos terminados en 7: 22 de junio
  • Documentos terminados en 8: 23 de junio
  • Documentos terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 16 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 17 de junio

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de junio al 8 de julio de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 22 de junio al 8 de julio de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • Documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desempleo Plan 2

  • Mayo: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de junio al 10 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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