La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 15 de julio. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este miércoles 15 de julio de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 4, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con documentos terminados en 4 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 2, podrán disponer del monto asignado.
Asignaciones por Prenatal y Maternidad
La entidad especificó que todos los titulares que presenten documentos terminados en2 y 3, accederán a la retribución.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Julio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.
Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios con DNI finalizado en8 y 9 ya tienen disponible el monto asignado.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de julio
Fechas de cobro ANSES julio 2026: consultá el calendario completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
Documentos terminados en 2: 13 de julio
Documentos terminados en 3: 14 de julio
Documentos terminados en 4: 15 de julio
Documentos terminados en 5: 16 de julio
Documentos terminados en 6: 17 de julio
Documentos terminados en 7: 20 de julio
Documentos terminados en 8: 21 de julio
Documentos terminados en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 23 de julio
Documentos terminados en 2 y 3: 24 de julio
Documentos terminados en 4 y 5: 27 de julio
Documentos terminados en 6 y 7: 28 de julio
Documentos terminados en 8 y 9: 29 de julio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio
Documentos terminados en 2: 13 de julio
Documentos terminados en 3: 14 de julio
Documentos terminados en 4: 15 de julio
Documentos terminados en 5: 16 de julio
Documentos terminados en 6: 17 de julio
Documentos terminados en 7: 20 de julio
Documentos terminados en 8: 21 de julio
Documentos terminados en 9: 22 de julio
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 13 de julio
Documentos terminados en 1: 14 de julio
Documentos terminados en 2: 15 de julio
Documentos terminados en 3: 16 de julio
Documentos terminados en 4: 17 de julio
Documentos terminados en 5: 20 de julio
Documentos terminados en 6: 21 de julio
Documentos terminados en 7: 22 de julio
Documentos terminados en 8: 23 de julio
Documentos terminados en 9: 24 de julio
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 14 de julio
Documentos terminados en 2 y 3: 15 de julio
Documentos terminados en 4 y 5: 16 de julio
Documentos terminados en 6 y 7: 17 de julio
Documentos terminados en 8 y 9: 20 de julio
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 13 de julio al 11 de agosto de 2026
Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 23 de julio al 11 de agosto de 2026
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0, 1, 2, 3: 8 de julio
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de julio
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de julio
Documentos terminados en 8 y 9: 15 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de julio
Documentos terminados en 2 y 3: 23 de julio
Documentos terminados en 4 y 5: 24 de julio
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de julio
Documentos terminados en 8 y 9: 28 de julio
Desempleo Plan 2
Junio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 8 de agosto.