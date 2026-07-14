Soja, maíz y trigo: qué factores impulsan el repunte de los precios internacionales

El precio de la soja se dispara por mayores compras chinas.

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Por Marcelo López Álvarez







Después de varias semanas de calma relativa, los mercados agrícolas volvieron a moverse con fuerza. China retomó las compras de soja estadounidense a un ritmo que no se veía desde hacía tiempo, el reporte mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sorprendió con un tono alcista para los tres granos y el ataque ruso a instalaciones portuarias ucranianas devolvió al trigo una prima de riesgo geopolítico que parecía dormida. Los fondos especulativos leyeron la señal y salieron a comprar en Chicago, tanto en soja como en maíz.

La soja siempre protagonista El informe semanal Agropecuario de Max Capital destaca que la soja fue la protagonista. Solo en los últimos siete días China embarcó once buques de soja norteamericana y, apenas comenzada la semana en curso, ya había confirmado 140.000 toneladas adicionales. Ese apetito, sumado a un clima que empieza a preocupar en el corazón productivo de Estados Unidos (temperaturas altas y lluvias escasas justo cuando el cultivo define sus rindes), empujó a los fondos a comprar más de seis millones de toneladas en pocos días. Así, su posición pasó de vendida a comprada en 1,3 millones, un giro que en el mercado de futuros no pasa inadvertido. Los pronósticos a seis y ocho días anticipan cierta mejora, pero la calidad del cultivo estadounidense, aunque todavía buena, viene en descenso: hoy se ubica en 64% y corre cuatro puntos por debajo de la campaña anterior.

El reporte del USDA terminó de convalidar el clima alcista: los stocks finales mundiales de soja bajaron 700.000 toneladas respecto de la medición previa y quedaron un millón por debajo de lo que esperaba el mercado. En la Argentina, mientras tanto, el productor sigue remoloneando: las ventas a precio fijo alcanzan apenas el 27% de la cosecha, contra un promedio histórico del 36%, y si se suman los negocios a fijar precio la cifra trepa a 42%, todavía lejos del 51% habitual. Desde Max Agro recomiendan aprovechar la volatilidad cuando aparece y señalan que los valores de noviembre, cercanos a 345 dólares, y de mayo, en torno a los 335 dólares, resultan interesantes para quienes acumulan atraso en sus ventas.

El mercado de Chicago centro del renacer del valor de la soja y los cereales. Mayores compras chinas y la guerra reactivan los precios El maíz, atento al clima en tres continentes El maíz no se quedó atrás. El cultivo estadounidense se mantiene en un 67% de condición buena a excelente, apenas un punto por debajo del año pasado, aunque el clima empieza a jugar en contra justo en plena floración: la semana se presenta cálida y seca, con apenas 16% del área en esa etapa crítica y 3% en grano lechoso. En Europa la situación es más delicada. Una ola de calor hundió la calidad del maíz francés al 47%, muy por debajo del 75% del año anterior y el peor registro desde 2011, mientras que en la región del mar Negro, clave para el abastecimiento global, se estaría atravesando un cuadro similar. Los fondos compraron casi cinco millones de toneladas, aunque su posición neta sigue vendida en 8,6 millones, y el USDA, en la misma línea alcista, recortó los stocks finales de Estados Unidos en 4,3 millones, hasta 45,4 millones de toneladas.

En el plano local, la cosecha argentina avanzó 3,5 puntos y llegó al 56,4%, pero acumula catorce puntos de atraso frente al ciclo anterior por la humedad persistente. Con todo, hay 2,5 millones de toneladas programadas para embarque en los puertos del país, la mayoría concentrada en Rosario, lo que genera una necesidad concreta de compradores en el mercado interno. Desde la consultora consideran que los valores por encima de 180 dólares merecen aprovecharse y que, para quien piense en armar una posición, el contrato diciembre en 190 dólares resulta atractivo. El trigo se despierta por el conflicto bélico El trigo, el más rezagado de los tres en lo que va del año, encontró motivos para despertar. Rusia suspendió la navegación comercial en el canal Don Azov tras un ataque ucraniano con drones contra buques comerciales, una vía por la que sale una cuarta parte de las exportaciones rusas del cereal, y se reportó, además, un ataque ruso contra el principal puerto de Ucrania. El USDA, por su parte, sorprendió con una baja de área en Estados Unidos y Canadá que recortó los stocks finales mundiales en 2,6 millones de toneladas, hasta 272,84 millones, 300.000 toneladas por debajo de lo previsto. El mercado argentino y el desafío del excedente En el mercado local la siembra avanzó solo siete puntos, hasta el 87,9%, con demoras puntuales en el sur bonaerense por excesos de agua, mientras que la Bolsa de Comercio de Rosario elevó su estimación de cosecha a 20,5 millones de toneladas gracias a las lluvias registradas y a la baja en el costo de los fertilizantes. El problema es que buena parte de esa producción todavía está en manos de los productores, que mantienen las ventas prácticamente frenadas: si ese stock se suma a una cosecha abultada, la Argentina podría terminar con un excedente de oferta.

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