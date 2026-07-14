14 de julio de 2026
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Pobreza

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en junio 2026 para no ser pobre ni indigente

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de junio de 2026. Los índices a nivel nacional.

Una familia requiere en Mendoza casi 600 mil pesos para no ser indigente.

Una familia requiere en Mendoza casi 600 mil pesos para no ser indigente.

 Por Facundo La Rosa

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de junio de 2026.

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 1,22 por ciento, ubicándose hoy en los $1.399.662,33, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en junio de este año se situó en los $585.632,78, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 1,22% por encima del mes anterior.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 37,45 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 41,48%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en junio de 2026

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 2,2% en junio. En términos interanuales el incremento fue del 35,7%, más de dos puntos por encima de la inflación general en el mismo periodo.

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.531.473 para no caer en la pobreza durante el sexto mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $689.853, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 1,3 por ciento, alcanzando el 36,3% interanual.

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