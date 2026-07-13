13 de julio de 2026
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Cómo reconocer a las únicas dos especies de araña peligrosas en Mendoza y qué hacer en caso de picadura

Un mendocino casi sufre la amputación de su pie por la picadura de una araña del rincón. Guía clave para identificar las especies peligrosas en la región.

Cómo reconocer a las únicas dos especies de araña peligrosas en Mendoza y qué hacer en caso de picadur

Cómo reconocer a las únicas dos especies de araña peligrosas en Mendoza y qué hacer en caso de picadur

Por Sitio Andino Sociedad

Un impactante accidente doméstico encendió las alarmas sobre los riesgos sanitarios que esconden los hogares en la provincia de Mendoza. Nicolás Díaz, de 31 años, salvó su pie de una amputación tras sufrir la mordedura de una araña del rincón mientras dormía, un descuido que derivó en internación y cirugía de urgencia.

El caso que estremeció a los mendocinos: "Fue mi gran error"

El hecho ocurrió la madrugada del pasado 1 de julio, cuando el joven sintió una intensa picazón y ardor en su pie al despertarse. Debido a compromisos personales, decidió ignorar el síntoma, una determinación que empeoró el cuadro de forma drástica. Con las horas, el dolor se volvió incapacitante y, tras una segunda consulta de guardia, debió quedar internado de inmediato al constatar que el veneno necrotizante de una araña del rincón había comprometido el tejido y los tendones de su dedo, obligando a los médicos a ingresar a quirófano para retirar el material muerto.

A raíz de este preocupante episodio, los especialistas recuerdan que en el territorio provincial coexisten únicamente dos especies de arácnidos con importancia médica y potencial riesgo para la salud humana. Ninguna de ellas se caracteriza por ser agresiva, sino que muerden exclusivamente como un mecanismo de defensa accidental al ser presionadas contra la piel, el calzado o la ropa guardada.

¿Cómo identificar a las dos especies más peligrosas de la región?

Para evitar cuadros severos y actuar a tiempo, es indispensable saber diferenciar las características físicas y los hábitats de estos ejemplares:

  • Araña de los Rincones (Loxosceles laeta): También denominada violinista o parda, mide entre 1.2 y 3 centímetros con las patas extendidas y posee una mancha oscura con forma de violín invertido en el tórax. Es de hábitos nocturnos y huidiza; prefiere lugares secos y oscuros como detrás de cuadros, grietas o calzados. Su veneno es necrotizante, destruye tejidos vivos y genera una úlcera oscura muy dolorosa.
  • Viuda Negra (Latrodectus mactans): Conocida popularmente como coyucha, mide de 1 a 1.5 centímetros, es de color negro lustroso y exhibe manchas rojas o coral brillante en su abdomen globoso. Habita al aire libre, cerca del suelo, bajo piedras, escombros o leña. Su veneno es neurotóxico, afecta directamente al sistema nervioso y causa dolores musculares extremos, calambres abdominales y rigidez generalizada.

El Hospital Néstor Lencinas, ubicado en Godoy Cruz, constituye el centro de referencia principal de Mendoza para el tratamiento y suministro gratuito de los antídotos específicos contra estas mordeduras. El Hospital Néstor Lencinas, ubicado en Godoy Cruz, constituye el centro de referencia principal de Mendoza para el tratamiento y suministro gratuito de los antídotos específicos contra estas mordeduras.

Araña de los rincones

Araña de los rincones

¿Qué acciones se deben tomar y qué errores hay que evitar?

Ante la más mínima sospecha de una mordedura, el tiempo de respuesta resulta vital para el éxito del tratamiento médico:

  • Lo que SÍ hay que hacer: Concurrir inmediatamente a la guardia del hospital; si es seguro, capturar al arácnido en un frasco para su identificación; lavar la zona afectada con agua y jabón neutro; aplicar hielo local envuelto en un paño para ralentizar la expansión de la toxina; y mantener la calma para no acelerar el ritmo cardíaco.
  • Lo que NO hay que hacer: Bajo ninguna circunstancia se deben practicar torniquetes, ya que esto agrava la destrucción del tejido local. Queda estrictamente prohibido realizar cortes o succionar la herida, aplicar remedios caseros como barro o alcohol, y automedicarse con analgésicos potentes o antibióticos que camuflen el cuadro clínico real.
Araña Viuda Negra joven

Araña Viuda Negra joven

¿Cuáles son las especies inofensivas que ayudan a controlar estas plagas?

Afortunadamente, en los hogares mendocinos conviven otras variedades que no implican riesgos sanitarios y actúan como controladores biológicos. La más destacada es la Araña Tigre (Scytodes globula), un ejemplar lento de cuerpo amarillo y rayas negras que se alimenta activamente de la peligrosa araña del rincón. Asimismo, las arañas de jardín (Polybetes) y las arañas lobo (Lycosidae) resultan inofensivas para el ser humano, corriendo a gran velocidad por el césped o las paredes exteriores en lugar de ocultarse en los interiores oscuros del domicilio.

Las autoridades sanitarias insisten en que mantener la limpieza frecuente, aspirar detrás de los muebles, separar las camas de las paredes y sacudir el calzado antes de usarlo son las medidas preventivas más eficaces. La rápida consulta médica, tal como lo demostró el caso de Nicolás, marca la diferencia definitiva entre un susto doméstico y una tragedia irreparable.

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