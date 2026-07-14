La inflación bajó de los dos puntos y cayó por tercer mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio. La inflación fue de 1,9%, bajó de los dos puntos y por tercer mes consecutivo el valor cayó.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó los datos de junio sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Qué indica el estudio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio. La inflación fue de 1,9%, bajó de los dos puntos y por tercer mes consecutivo el valor cayó.
Los últimos tres meses, el IPC fue en descenso: en junio fue de 1,9%, en mayo de 2,1%, y en abril de 2,6%. La última vez que la inflación nacional se ubicó por debajo de los dos puntos fue en agosto de 2025, cuando también fue de 1,9%.
En lo que respecta al interior del país, los valores de las regiones quedaron plasmados de la siguiente manera:
De acuerdo al informe del Indec, el rubro que sufrió el mayor incremento fue el de "Recreación y Cultura", con 4,2%; en segundo lugar, se ubicó "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con el 3,3%; mientras que "Salud", registró aumentos del 2,9%.
A su vez, los que tuvieron menos aumentos fueron: "Prendas de vestir y calzado" (0,4%), "Comunicación" (0,9%), "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (1,3%).