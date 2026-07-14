14 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

El Mundial 2026 no sólo moviliza pasión: qué pasa con las apuestas online entre niños y adolescentes

A horas de las semifinales del Mundial 2026, las casas de apuestas ya dan sus veredictos. Cómo se vive este fenómeno entre niños y adolescentes.

El Mundial 2026 no sólo moviliza pasión: qué pasa con las apuestas online entre niños y adolescentes

El Mundial 2026 no sólo moviliza pasión: qué pasa con las apuestas online entre niños y adolescentes

Imagen generada con IA
 Por Soledad Maturano

Este martes se juega la primera semifinal del Mundial 2026. Francia y España se disputarán un lugar en la final, mientras que mañana -miércoles- será el turno de Argentina, que enfrentará a Inglaterra. El evento deportivo despierta pasión, emoción y adrenalina. Se trata de un espectáculo atravesado por una fuerte carga emocional que las casas de apuestas no dejan pasar por alto.

Si bien el Mundial 2026 en sí mismo no es el problema, lo cierto es que el torneo pone sobre la mesa la necesidad de debatir sobre las apuestas online. Sin ir más lejos, el jugador estrella del seleccionado francés, Kylian Mbappé, fue crítico del uso de su imagen en publicidades que alentaban las apuestas, una postura que generó repercusión tanto en redes sociales como en distintos ámbitos de discusión.

El Mundial 2026 tiene una fuerte carga emocional que las casas de apuestas no dejan pasar por alto.

El Mundial 2026 tiene una fuerte carga emocional que las casas de apuestas no dejan pasar por alto.

En la misma línea, diferentes organismos de nuestro país han advertido sobre esta problemática y el impacto que tiene, especialmente, en niños, niñas y adolescentes.

Preocupación por la exposición de niños y adolescentes a las apuestas online

Según el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online, ya sea por participación directa (16%) o porque tienen vínculos cercanos que apuestan (45%).

Además, el informe señala que existe una exposición temprana y progresiva a las casas de apuestas, que comienza entre los 13 y 14 años y aumenta de manera sostenida hasta los 17 y 18.

El estudio también indica que los varones apuestan tres veces más que las mujeres, al tiempo que presentan una mayor frecuencia e intensidad en el juego.

Apuestas online y el Mundial 2026

El Mundial 2026 quizás más que nunca ha dado cuenta de la globalización en la que vivimos. Diferentes fenómenos hicieron que historias de vida y realidades de distintas culturas se viralizaran rápidamente y llegaran a sensibilizar a millones de personas en todo el mundo.

Ahora bien, no toda esa conexión se ha dado de forma positiva. El torneo también ha expuesto debates vinculados a la discriminación, la xenofobia y, entre ellos, la problemática de las apuestas online, un fenómeno que crece de forma sostenida en nuestro país y que no debería pasar desapercibido.

El Mundial 2026 quizás más que nunca ha dado cuenta de la globalización en la que vivimos.

El Mundial 2026 quizás más que nunca ha dado cuenta de la globalización en la que vivimos.

El acceso inmediato a internet encuentra su correlato en la forma de apostar: un 83% de quienes participan en apuestas online utiliza billeteras virtuales como medio de pago.

Efectos de las apuestas online en la salud mental

Informes y especialistas advierten sobre el impacto negativo que las apuestas online pueden tener en la salud mental. El estudio citado señala que un 79% de quienes apuestan reconoce haber desarrollado algún grado de adicción a esta práctica, mientras que 1 de cada 8 (12%) terminó endeudado.

La ansiedad y el malestar también aumentan con esta práctica: un 69% de los encuestados reportó padecerlos. Además, entre los menores de edad, casi un 50% experimentó una disminución en el rendimiento escolar y vio afectados sus hábitos de sueño.

La ansiedad y el malestar aumentan con esta práctica.

La ansiedad y el malestar aumentan con esta práctica.

En este sentido, algunas de las señales de alerta que menciona el Ministerio de Justicia son los cambios bruscos de humor, la ansiedad o irritabilidad, el aislamiento, la pérdida de interés por actividades recreativas y la preocupación constante por las apuestas o sus resultados.

Esta problemática no debe abordarse desde la estigmatización o la criminalización, sino desde el debate, la prevención y el acompañamiento. En ese contexto, el Mundial 2026 se ha convertido en una oportunidad para visibilizar y discutir una problemática que afecta cada vez más a niños, niñas y adolescentes.

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