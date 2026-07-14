Cuál fue la selección revelación del Mundial hasta ahora, según la inteligencia artificial

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 está llegando a su etapa final y ya se disputaron 101 partidos. Con todos los equipos analizados, la inteligencia artificial se animó a elegir cuál fue la selección revelación del torneo hasta el momento y explicó los motivos de su elección.
La selección que rompió todos los pronósticos en el Mundial 2026
ChatGPT, el popular chatbot basado en inteligencia artificial, fue consultado para determinar cuál fue la selección revelación del Mundial 2026 hasta el momento, tomando como referencia el rendimiento de los equipos, los resultados obtenidos y las sorpresas que dejó el torneo tras los partidos disputados.
Según el análisis realizado por la IA, Noruegafue la gran revelación del Mundial 2026 hasta las semifinales. El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo después de su última participación en 1998 y consiguió superar ampliamente las expectativas al alcanzar los cuartos de final, una instancia que pocos pronosticaban antes del comienzo de la competencia.
Noruega fue la gran revelación del Mundial 2026, según la IA
Más allá del caso noruego, la inteligencia artificial también resaltó las actuaciones de Marruecos y Colombia, dos selecciones que lograron superar las expectativas iniciales y se transformaron en protagonistas inesperadas del torneo internacional.