Cuál fue la selección revelación del Mundial hasta ahora, según la inteligencia artificial

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La selección que rompió todos los pronósticos en el Mundial 2026 ChatGPT, el popular chatbot basado en inteligencia artificial, fue consultado para determinar cuál fue la selección revelación del Mundial 2026 hasta el momento, tomando como referencia el rendimiento de los equipos, los resultados obtenidos y las sorpresas que dejó el torneo tras los partidos disputados.

Según el análisis realizado por la IA, Noruega fue la gran revelación del Mundial 2026 hasta las semifinales. El seleccionado europeo regresó a una Copa del Mundo después de su última participación en 1998 y consiguió superar ampliamente las expectativas al alcanzar los cuartos de final, una instancia que pocos pronosticaban antes del comienzo de la competencia.

Noruega fue la gran revelación del Mundial 2026, según la IA Además, Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del campeonato al eliminar a Brasil en los octavos de final por 2-1, dejando afuera a uno de los grandes candidatos al título. Su camino llegó a su fin en los cuartos de final frente a Inglaterra, donde cayó por 2-1, aunque mantuvo la competitividad y estuvo cerca de dar otro golpe en el torneo.

Más allá del caso noruego, la inteligencia artificial también resaltó las actuaciones de Marruecos y Colombia, dos selecciones que lograron superar las expectativas iniciales y se transformaron en protagonistas inesperadas del torneo internacional.