Mundial 2026: seis inteligencias artificiales hicieron su apuesta y hubo una coincidencia inesperada

Las principales plataformas de inteligencia artificial analizaron el presente de los cuatro semifinalistas y anticiparon cómo podría terminar el Mundial 2026.

¿Puede una inteligencia artificial anticipar quién jugará la final de un Mundial? A medida que el Mundial 2026 entra en su recta decisiva, esa pregunta comenzó a instalarse entre los hinchas. Ya no solo opinan periodistas, exfutbolistas o casas de apuestas: ahora también los modelos de inteligencia artificial se animan a proyectar el desenlace del torneo.

La Agencia Noticias Argentinas consultó a ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Copilot y Perplexity para conocer sus pronósticos sobre las semifinales. Ninguno puede garantizar un resultado, pero todos analizan estadísticas, antecedentes, rendimiento colectivo, actualidad de los planteles y distintos escenarios probables. Y hubo una coincidencia que se repitió casi sin excepción.

Más allá de las diferencias sobre quién levantará la Copa del Mundo, las seis inteligencias artificiales coincidieron en que Argentina tiene más posibilidades de eliminar a Inglaterra y clasificarse a la final .

Cada modelo llegó a esa conclusión por caminos diferentes. Algunos destacaron la experiencia de Lionel Messi y de varios futbolistas acostumbrados a disputar instancias decisivas. Otros hicieron foco en la solidez del ciclo de Lionel Scaloni , la capacidad del equipo para resolver partidos complicados y la personalidad que mostró durante las eliminatorias frente a Cabo Verde , Egipto y Suiza .

Las mayores diferencias aparecieron en la otra semifinal, donde los pronósticos se dividieron entre España y Francia, dos de las selecciones que mejor rendimiento mostraron a lo largo del certamen.

Mundial 2026: qué pronosticó ChatGPT para las semifinales

Según ChatGPT, la final más probable enfrentará a Argentina y España. El modelo considera que la Albiceleste llega con una leve ventaja sobre Inglaterra gracias a la solidez colectiva, la experiencia adquirida en los últimos grandes torneos y la jerarquía de sus futbolistas en los momentos determinantes.

Además, entiende que España atraviesa un mejor presente futbolístico que Francia y la ubica como favorita para avanzar desde la otra llave. En su análisis, Argentina aparece también como la principal candidata a quedarse con el título.

#SelecciónMayor Argentina vuelve a hacer historia: entre los cuatro mejores del mundo y protagonista de un Mundial récord.



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Mundial 2026: Gemini, Claude, Grok, Copilot y Perplexity también hicieron sus predicciones

La inteligencia artificial de Google, Gemini, coincide con ChatGPT y proyecta una final entre Argentina y España, además de señalar a la Albiceleste como la selección con mayores probabilidades de levantar la Copa del Mundo.

Claude, por su parte, imagina una definición entre Argentina y Francia. El modelo destaca que el funcionamiento colectivo tendrá más peso que las individualidades y sostiene que existe un empate técnico entre ambas selecciones en la carrera por el título.

En tanto, Grok, desarrollada por xAI, evita inclinarse por un favorito absoluto. Su análisis remarca que las semifinales presentan un enorme equilibrio y que la eficacia en las áreas, los cambios tácticos y los pequeños detalles terminarán definiendo a los finalistas.

Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, también proyecta una final entre Argentina y Francia, aunque entiende que la experiencia reciente del equipo de Lionel Scaloni en este tipo de partidos puede inclinar la balanza a favor de la Albiceleste.

Finalmente, Perplexity vuelve a colocar a Argentina en la final, pero sorprende al señalar a España como el posible campeón del torneo, siendo el único modelo consultado que no ubica a la Selección argentina como principal favorita para levantar la Copa.

Mundial 2026: qué pronosticó cada inteligencia artificial

ChatGPT: pronostica una final entre Argentina y España y señala a Argentina como favorita para conquistar el Mundial.

pronostica una final entre y señala a como favorita para conquistar el Mundial. Gemini: también apuesta por una definición entre Argentina y España y coincide en que la Selección argentina tiene las mayores probabilidades de levantar la Copa.

también apuesta por una definición entre y coincide en que la tiene las mayores probabilidades de levantar la Copa. Copilot: imagina una final entre Argentina y Francia y considera que la experiencia del equipo de Lionel Scaloni puede inclinar la balanza a favor de la Albiceleste.

imagina una final entre y considera que la experiencia del equipo de puede inclinar la balanza a favor de la Albiceleste. Claude: proyecta una final entre Argentina y Francia , aunque entiende que existe un empate técnico entre ambos seleccionados y no marca un favorito absoluto para el título.

proyecta una final entre , aunque entiende que existe un entre ambos seleccionados y no marca un favorito absoluto para el título. Perplexity: ubica a Argentina y España en la final, pero es el único de los modelos consultados que se inclina por una consagración del seleccionado español.

En síntesis, las cinco inteligencias artificiales consultadas colocan a Argentina como finalista del Mundial 2026. Tres de ellas creen que enfrentará a España, dos imaginan un duelo decisivo frente a Francia y cuatro consideran que la Albiceleste tiene mayores posibilidades de convertirse en campeona. Solo Perplexity apuesta por una sorpresa y ve al seleccionado español levantando la Copa del Mundo.